La bande-annonce en spirale de Chris Rock a-t-elle déjà révélé un indice majeur sur le nouveau tueur de puzzle

Qui sont les suspects potentiels de Spiral jusqu’à présent?

Si nous courons avec la théorie selon laquelle notre nouveau tueur est une femme, nous avons deux suspects qui sont déjà en lice. Montré dans la spirale: De la bande-annonce du livre de scie est notre premier concurrent: le capitaine Angie Garza de Marisol Nichols. Supérieur aux Detective Banks de Chris Rock, le capitaine Garza conviendrait en ce qui concerne l’angle personnel, car elle connaît probablement assez bien Zeke. De plus, la propagande anti-police et la disparition d’officiers pourraient être sa façon de faire bouger les choses et d’améliorer la police sous sa surveillance.