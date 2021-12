La bande-annonce et la date de sortie de la bande-annonce de Doc Antle Story

Tiger King a récemment abandonné ses épisodes de la saison 2 sur Netflix, mais les docuseries se diversifient maintenant avec un nouveau projet, The Doc Antle Story, et les téléspectateurs peuvent voir la première bande-annonce maintenant. Première le 10 décembre, Tiger King: The Doc Antle Story suivra l’histoire d’Antle, un passionné de gros chats et propriétaire d’un zoo privé qui a fait sourciller dans la saison 1 de Tiger King. Antle a été accusé de gérer son établissement comme une secte, et la nouvelle série de trois épisodes explorera les affirmations et présentera des interviews de personnes qui ont une expérience directe du personnage controversé.

« Un showman de longue date, Doc Antle a construit ses diverses carrières sur le théâtre, attirant un grand nombre d’admirateurs en cours de route », lit-on dans un synopsis des docuseries limitées. « Mais sous la façade excentrique et amoureuse des animaux se cache un prédateur bien plus dangereux que ses grands félins bien-aimés et un homme plus sombre que n’importe lequel de ses homologues de Tiger King. En trois épisodes, Tiger King: The Doc Antle Story dévoile la vérité sur Doc, alors que des témoins se présentent pour partager leurs histoires troublantes d’abus et d’intimidation qui l’ont placé au sommet de la chaîne alimentaire. »

Les tigres ne sont peut-être pas le seul prédateur dangereux dans le monde de Joe Exotic… Tiger King: The Doc Antle Story sera présenté le 10 décembre pic.twitter.com/eirCJyQa9r – Netflix (@netflix) 3 décembre 2021

Antle, de son vrai nom Bhagavan « Doc » Antle, a été officiellement inculpé de cruauté envers les animaux et de trafic d’animaux en 2020. Les accusations sont intervenues après une longue enquête menée par l’unité de droit des animaux du procureur général de Virginie, Mark Herring. Le bureau de Herring a déclaré qu’Antle et Keith A. Wilson – le propriétaire du Wilson’s Wild Animal Park dans le comté de Frederick, en Virginie – avaient fait le trafic de lionceaux entre Antle’s Myrtle Beach Safari Park et l’État.

Les charges retenues contre Antle étaient les suivantes : un chef d’accusation de trafic d’espèces sauvages, un chef d’accusation de complot en vue de trafic d’espèces sauvages, quatre chefs d’accusation de complot en vue d’enfreindre la loi sur les espèces en voie de disparition et neuf chefs d’accusation de cruauté envers les animaux. Quant à Wilson, il a été inculpé d’un chef d’accusation de trafic d’espèces sauvages, d’un chef d’accusation de complot en vue de trafic d’espèces sauvages, de quatre chefs d’accusation de délit d’infraction à la loi sur les espèces en voie de disparition, de quatre chefs d’accusation de complot en vue d’enfreindre la loi sur les espèces en voie de disparition et de neuf chefs d’accusation de délit. de cruauté envers les animaux. Deux des filles d’Antle ont également été inculpées, Tawny Antle faisant face à un chef d’accusation de cruauté envers les animaux et à un chef d’accusation de violation de la loi sur les espèces en voie de disparition. La fille d’Antle, Tilakam Watterson, a été inculpée de deux chefs d’accusation de cruauté envers les animaux et de deux chefs d’accusation de violation de la loi sur les espèces en voie de disparition.

Selon le bureau de Herring, l’enquête de plusieurs mois qui a abouti à ces accusations comprenait une perquisition de la propriété d’Antle en Caroline du Sud qui a eu lieu en décembre 2019. Cela aurait duré environ trois à quatre mois avant la première de la série documentaire Tiger King de Netflix. Notamment, Wilson a déjà été accusé de cruauté envers les animaux en novembre 2019, qui découlent des circonstances entourant son parc d’animaux sauvages.