La bande-annonce et l’affiche du documentaire The Man Behind the Monster sont publiées ⋆ .

]]>]]>

Crier! Studios a publié une affiche et une bande-annonce pour Boris Karloff: The Man Behind the Monster, un nouveau documentaire qui met en lumière l’acteur britannique emblématique Boris Karloff, dont les rôles dans des Frankenstein, Mariée de Frankenstein et La Momie l’a catapulté au rang de superstar et l’a vu devenir une icône du film d’horreur dont l’influence continue à ce jour. Découvrez-les ici…

“Dans Boris Karloff : l’homme derrière le monstre, le public fera un voyage à travers la vie et la carrière de Boris Karloff. Ils découvriront les secrets de l’homme, les luttes et les triomphes de sa carrière, ainsi que les rebondissements surprenants qu’il a pris, et entendront des témoignages directs de l’homme lui-même et de ses proches », déclare le réalisateur Thomas Hamilton. “De plus, nous traçons la montée de l’un des genres hollywoodiens les plus durables, le film d’horreur, et offrons de nouvelles perspectives sur le pouvoir particulier que ces films conservent, 90 ans après leur réalisation.”

Débutant juste avant ses débuts en tant que création de Frankenstein, BORIS KARLOFF : L’HOMME DERRIÈRE LE MONSTRE explore de manière convaincante la vie et l’héritage d’une légende du cinéma, présentant une histoire perspicace du genre qu’il a personnifié. Ses films ont longtemps été ridiculisés comme hokum et attaqués par la censure. Mais sa popularité phénoménale et son influence omniprésente perdurent, inspirant certains de nos plus grands acteurs et réalisateurs dans le 21e siècle – parmi eux Guillermo Del Toro, Ron Perlman, Roger Corman et John Landis qui tous et bien d’autres apportent leurs points de vue personnels et leurs anecdotes.

Boris Karloff : L’Homme derrière le monstre débarque au cinéma le 17 septembre.

]]>]]>

Lien source