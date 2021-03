La bande-annonce et l’art clé de HBO Mare of Easttown mettant en vedette Kate Winslet font leurs débuts

HBO a publié la bande-annonce officielle et l’art clé de la série limitée Jument d’Easttown avec Kate Winslet, lauréate des Oscars, Emmy et Golden Globe (Mildred Pierce, Le lecteur, Steve Jobs). Du créateur Brad Ingelsby (Le chemin du retour), tous les épisodes sont réalisés par Craig Zobel (Les restess, Westworld). La série limitée en sept parties axée sur la famille et la communauté fera ses débuts le dimanche 18 avril (10: 00-11: 00 ET / PT) sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous avec l’art clé!

Ingelsby est retourné dans son État natal de Pennsylvanie pour écrire la série, une exploration du côté obscur d’une communauté proche et un examen authentique de la façon dont la famille et les tragédies passées peuvent définir notre présent. Winslet incarne Mare Sheehan, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie qui enquête sur un meurtre local alors que la vie s’écroule autour d’elle.

Jument d’Easttown étoiles également Julianne Nicholson (L’étranger) comme «Lori Ross», la meilleure amie de Mare depuis son enfance; Jean Smart, triple vainqueur aux Emmy (Gardiens) comme «Helen», la mère de Mare; Angourie Rice (Miroir noir) comme «Siobhan Sheehan», la fille adolescente de Mare; Evan Peters (histoire d’horreur américaine) en tant que «détective Colin Zabel», le détective du comté a appelé pour aider à l’enquête de Mare; Gagnant Emmy Guy Pearce (Mildred Pierce) comme «Richard Ryan», un professeur local d’écriture créative; David Denman (Banni) comme «Frank Sheehan», l’ex-mari de Mare; Joe Tippett (Monter) comme «John Ross», le mari de Lori et amoureux du lycée; Cailee Spaeny (Les développeurs) comme «Erin McMenamin», une adolescente isolée vivant avec son père instable; John Douglas Thompson (Laissez-les tous parler) en tant que «chef Carter», le patron de Mare au département de police d’Easttown; Patrick Murney (Sept Secondes) comme «Kenny McMenamin», le père d’Erin; James McArdle (Ammonite) en tant que «diacre Mark Burton»; Sosie Bacon (Ici et maintenant) comme «Carrie Layden», la mère de Drew et l’ex-petite amie de Kevin; et Neal Huff (Le fil) comme cousin de Mare, «Père Dan Hastings».

La série limitée met également en vedette Kate Arrington, Ruby Cruz, Eisa Davis, Enid Graham, Justin Hurtt-Dunkley, Izzy King, Mackenzie Lansing, Cameron Mann, Kiah McKirnan, Jack Mulhern, Anthony Norman, Drew Scheid et Madeleine Weinstein.

Les épisodes comprennent:

Épisode 1: «Miss Lady Hawk Herself»

Date de début: DIMANCHE 18 AVRIL (10 h 00 à 23 h 00 HE / PT)

Première de la série. Après avoir répondu à un appel concernant un rôdeur du quartier, la détective Mare Sheehan (Kate Winslet) assume la directive de son chef de relancer le cas d’une personne disparue non résolue au milieu de la pression accrue de la communauté. Plus tard, alors que ses proches célèbrent les fiançailles de son ex-mari Frank (David Denman), Mare assiste à une célébration pour sa légendaire victoire au basket-ball au lycée et se connecte avec Richard (Guy Pearce), un professeur qui est nouveau en ville.

Écrit par Brad Ingelsby; Réalisé par Craig Zobel.

Épisode 2: «Pères»

Date de début: DIMANCHE 25 AVRIL (10: 00-11: 00 HE / PT)

Mare (Kate Winslet) visite une scène de meurtre macabre avant d’informer le père enragé de la victime. Alors qu’une vidéo de la nuit du crime fait surface, Mare interroge les suspects dans l’affaire et accueille glacialement le détective du comté Colin Zabel (Evan Peters), qui a été appelé pour aider. Plus tard, Mare rencontre les habitants et exprime ses inquiétudes au sujet de son petit-fils Drew (Izzy King) à la lumière des problèmes de santé mentale de son défunt fils.

Écrit par Brad Ingelsby; Réalisé par Craig Zobel.

Épisode 3: «Entrez le numéro deux»

Date de début: DIMANCHE 2 MAI (10: 00-11: 00 HE / PT)

Alors que Mare (Kate Winslet) et Colin (Evan Peters) analysent de nouvelles preuves physiques, les enregistrements téléphoniques mènent à un suspect improbable. Après avoir critiqué Helen (Jean Smart) au sujet d’une éventuelle bagarre pour la garde de Drew (Izzy King), Mare reçoit des conseils spontanés de Richard (Guy Pearce) sur la façon d’aller de l’avant avec Carrie (Sosie Bacon). Plus tard, Kenny (Patrick Murney) et Mare font face aux conséquences de leurs tentatives malavisées de protéger leurs familles.

Écrit par Brad Ingelsby; Réalisé par Craig Zobel.

Épisode 4: «Pauvre Sisyphe»

Date de début: DIMANCHE 9 MAI (10 h 00 à 23 h 00 HE / PT)

Avec Mare (Kate Winslet) forcée de prendre le relais sur l’affaire, Colin (Evan Peters) presse un prêtre local sur les circonstances vagues qui ont incité son transfert à la paroisse. Pendant ce temps, un appel anonyme donne à Dawn (Enid Graham) l’espoir que Katie pourrait encore être en vie.

Écrit par Brad Ingelsby; Réalisé par Craig Zobel.

Épisode 5: «Illusions»

Date de début: DIMANCHE 16 MAI (10: 00-11: 00 HE / PT)

Dans sa thérapie mandatée, Mare (Kate Winslet) parle de l’histoire de sa famille en matière de problèmes de santé mentale. Pendant ce temps, Lori (Julianne Nicholson) tente de faire toute la lumière sur l’explosion de son fils à l’école, et plus tard, Mare rencontre une source semi-retraitée pour l’aider à trouver un lien possible avec ses trois cas.

Écrit par Brad Ingelsby; Réalisé par Craig Zobel.

Jument d’Easttown est une coproduction HBO avec wiip; créateur / scénariste / showrunner / producteur exécutif, Brad Ingelsby; réalisateur / producteur exécutif, Craig Zobel; producteur exécutif, Paul Lee via wiip; producteur exécutif, Mark Roybal par wiip; productrice exécutive, Kate Winslet; producteur exécutif, Gavin O’Connor; producteur exécutif, Gordon Gray par Mayhem Pictures.