La bande-annonce étendue de And Just Like That et tous les détails de la série

Y a-t-il encore une bande-annonce ?

Oui! Il y a quelques semaines, HBO Max en a publié un et aujourd’hui, ils viennent de publier la version étendue. Et tout comme le showrunner Michael Patrick King l’a promis, l’aperçu montre les luttes et les réalisations des protagonistes dans la cinquantaine vivant à New York. Il montrera également un peu de drame à travers des histoires d’amour et des conflits entre eux.

Les producteurs

En plus de jouer dans la série, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis Ils servent également de producteurs exécutifs lors du redémarrage aux côtés de Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky et John Melfi.