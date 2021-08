La bande-annonce Eternals d’Epic Marvel relie l’histoire à Avengers: Endgame, répond à tant de questions

Les fans de Marvel Studios sont sur le point de plonger tête la première dans une puissante vague de programmation MCU qui élargira la définition de «l’univers» qui existe à l’écran. Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Destin Daniel Cretton présente un nouveau héros (Simu Liu) au destin riche et fascinant. Et en novembre, une équipe présente sur notre Terre depuis 7 000 ans verra le jour, avec un objectif lié aux actions génocidaires de Thanos (Josh Brolin). Rencontrez les Eternals dans la bande-annonce finale et la plus épique de Marvel ci-dessus.