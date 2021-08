La bande-annonce fantastique de Metroid Dread montre un gameplay frénétique et un nouveau look Kraid

Nintendo a sorti une toute nouvelle bande-annonce pour Metroid Dread, et wowzers est-ce que ça a l’air bien.

Le clip montre de toutes nouvelles séquences de gameplay, alors que Samus patine et danse autour de chaque zone trouble à la vitesse de l’éclair. Nous avons également un excellent aperçu de certains des personnages que vous rencontrerez en cours de route, y compris ce qui semble être un Chozo, de plus gros ennemis comme un robot et un poisson d’eau profonde effrayant, et même une version HD brillante et moderne de Kraid – une bête que les vétérans de la série ne connaîtront que trop bien.

Voici un examen plus approfondi :

Chozo

Le personnage qui a attaqué Samus semble être un Chozo. Les Chozo étaient une espèce très intelligente et technologiquement avancée qui croyait que leur but était d’apporter la paix dans toute la galaxie. Finalement, la civilisation Chozo a atteint un point de rupture, et les Chozo vivants sont maintenant rarement vus.

Les Chozo sont connus pour être pacifiques et doux, mais les archives de la Fédération Galactique indiquent l’existence de “guerriers Chozo”.

Kraid et autres ennemis

La bande-annonce comprend également d’autres scènes notables. Par exemple, vous pouvez repérer un monstre géant qui semble être Kraid, une bête que Samus a combattue dans les jeux précédents. Vous pouvez également voir des robots créés par les Chozo, ainsi que de gigantesques créatures aquatiques. Tout comme dans les jeux précédents, il y a une grande variété d’ennemis et de boss sur le chemin de Samus. Il existe de nombreux types de boss différents, en particulier la clé de la victoire contre de tels ennemis est d’observer attentivement leurs comportements et de créer un plan d’attaque approprié.

Metroid Dread sera lancé le 8 octobre et nous avons hâte de nous y retrouver. Cette nouvelle bande-annonce vous a-t-elle donné envie de cette dernière aventure Metroid ? Faites-nous savoir ci-dessous.