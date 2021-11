La bande annonce finale de And Just Like That est là et c’est à ne pas manquer

D’après ce que vous pouvez voir dans la vidéo, maintenant, 20 ans plus tard, la chronique de Carrie est devenue un podcast aux côtés d’un nouveau personnage que vous pourriez reconnaître de Grey’s Anatomy. De plus, la deuxième épouse de M. Big, Natasha, qu’il a trompée avec le protagoniste, apparaîtra également tout au long des chapitres.

Cynthia Nixon et Sarah Jessica Parker sur le tournage de « Et juste comme ça… » à New York. (Erik Pendzich / Shutterstock)

La série relatera les problèmes et les réalisations des protagonistes quinquagénaires vivant à New York. Il montrera également un peu de drame à travers des histoires d’amour et des problèmes entre eux. Le meilleur de tout? La bande-annonce révèle la date exacte de la première : 9 décembre !