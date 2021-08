La bande-annonce finale de “Eternals” de Marvel répond à la plus grande question de tout le monde

Avengers: Endgame était probablement le dernier film Marvel à vous donner la chair de poule pendant que vous regardiez une bande-annonce. Cela change aujourd’hui avec la dernière bande-annonce d’Eternals que Marvel a publiée au milieu de la nuit. Non seulement nous obtenons près de trois minutes d’excellente cinématographie de Cholé Zhao, mais les nouveaux Eternals expliquent dès le début nos plus grandes questions sur Endgame. De plus, si jamais vous aviez besoin d’une raison pour regarder Eternals dès sa sortie, c’est la bande-annonce qui vous la donnera.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une réduction rare – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez :12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’année dernière, avant de savoir quoi que ce soit sur l’énorme spoiler multivers de Spider-Man: No Way Home, je vous avais dit que Eternals était de loin le film de phase 4 le plus excitant de la première année. Ce n’est pas seulement ce que Zhao, lauréat d’un Oscar, apporte au MCU. C’est la distribution d’ensemble qui fournira une autre équipe fantastique de super-héros.

Eternals est l’un des plus grands films MCU de type Avengers qui ne fait pas partie de la franchise Avengers. Pensez à Captain America : Civil War, mais vous ne savez rien de ces héros. Ils sont sur Terre depuis des millénaires mais ont ignoré les Avengers et les événements d’Infinity War et Endgame.

La bande-annonce finale d’Eternals renforce également cette idée. Eternals sera autre chose, et c’est décidément l’aventure MCU qui me passionne le plus. Et je dis cela en sachant à quel point Spider-Man 3 sera excitant.

On sait enfin pourquoi les Eternals n’étaient pas dans Endgame

Depuis que Kevin Feige a annoncé ce film ambitieux, nous avions une grande question en tête. Pourquoi les Éternels n’ont-ils pas aidé l’humanité pendant toutes ces années ? Et, plus précisément, pourquoi ne se sont-ils pas intensifiés dans les temps plus modernes, après la montée des Avengers. Les héros les plus puissants de la Terre ont connu 15 années difficiles, culminant avec la bataille Infinity War et Endgame. Pourtant, les Éternels étaient dans l’ombre, permettant à tout de se produire.

Marvel n’a pas attendu la première du film pour répondre à la question. Cela a tout corrigé depuis le début de la bande-annonce finale d’Eternals. Nous entendons Ajak (Salma Hayek) dire à Ikaris (Richard Madden) que les humains de la Terre ont battu Thanos (Josh Brolin) dans Endgame. Mais cette énorme quantité d’énergie utilisée pour ramener tout le monde dans Fin du jeu a provoqué la nouvelle crise. Cette fois-ci, les Eternals devront s’impliquer, et ils n’ont que sept jours pour le faire.

De plus, les révélations d’Ajak sont également une autre grande question. Elle nous dit pratiquement exactement où se situe Eternals dans la chronologie massive du MCU. Le film se déroulera dans les temps modernes, peu après Endgame.

Un céleste dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Les éternels s’assemblent dans la bande-annonce finale

Plus tard dans la bande-annonce, Dane Whitman (Kit Harington) interroge Sersi (Gemma Chan) sur les Eternals et leur objectif. Nous découvrons que les Éternels sont sur Terre depuis 7 000 ans sous des ordres stricts. Ils ne devaient pas intervenir à moins que les Déviants n’attaquent.

Oh oui, nous voyons les Deviants pour la première fois dans les bandes-annonces finales d’Eternals. Et nous voyons également les êtres qui ont envoyé les Éternels sur Terre. Ce sont les Célestes qui les ont créés. Quoi qu’il soit sur le point de descendre sur Terre dans les sept prochains jours, les Éternels se rassembleront pour le combat.

“Quand vous aimez quelque chose, vous le protégez”, déclare Thena (Angelina Jolie) lors de la bande-annonce. Et les Éternels aiment les humains.

La bande-annonce complète suit ci-dessous, et vous voudrez la regarder plusieurs fois autour d’un café ce matin.