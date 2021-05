La bande-annonce finale de la série Mom taquine un adieu en larmes ⋆ .

C’est la fin d’une époque chez CBS.

La comédie bien-aimée Mom se termine pour de bon la semaine prochaine et le réseau a publié la première bande-annonce.

Nous voyons Bonnie aux prises avec des nouvelles difficiles qui lui ont donné une nouvelle vision de sa sobriété.

Voici la logline officielle:

«Mon peuple et les grandes choses à faire» – Bonnie acquiert une nouvelle vision de sa sobriété après avoir fait face à des nouvelles difficiles.

Aussi, Jill et Andy font un grand pas dans leur relation, lors de la finale de la série de MOM, le jeudi 13 mai (9: 01-9: 30 PM, ET / PT) sur le réseau de télévision CBS. Melanie Lynskey et Rondi Reed guest star.

Une personne qui n’est pas présente dans la bande-annonce est Christy (Anna Faris), qui a quitté la série avant la saison 8 de Mom.

CBS a annoncé qu’il mettait fin à maman plus tôt cette année dans un mouvement qui a choqué les fans du monde entier.

«Faire partie de maman ces huit dernières années – montrer le rire, l’amour et l’espoir qui peuvent accompagner le rétablissement – a été l’un des grands honneurs de ma vie», a déclaré Allison Janney à propos de cette décision.

“Je veux remercier [executive producers] Chuck Lorre, Gemma Baker [and] Nick Bakay, et tous les scénaristes… pour nous avoir donné ces personnages merveilleusement imparfaits et adorables à donner vie. Je m’ennuie de voir tous vos visages », dit-elle.

«Et ces acteurs incroyablement talentueux avec lesquels je dois jouer tous les jours !!! Mimi, Jaime, Kristen, Beth et l’homme le plus cool de la planète, Bill Fichtner », a-t-elle poursuivi, avant de s’adresser à son ancien codirecteur.

«Et bien sûr Anna Faris.» [Director] Jamie Widdoes pour votre patience, votre dévouement et votre énorme talent à la direction de ce navire! ⁣ »

«Toute notre équipe, vos rires, votre amour et votre dévouement à ce spectacle ont fait de la joie de venir travailler. Et le dernier mais non le moindre de tous nos fans extraordinaires !!! Merci pour tout votre soutien au fil des ans. »

«Depuis sa création, Mom a touché la vie des gens en s’attaquant avec sensibilité à des sujets importants mais relatables, avec une touche parfaite et habile», a déclaré Kelly Kahl, présidente de CBS Entertainment.

«Maman a redéfini ce que peut être une comédie, et nous sommes fiers d’avoir été le réseau qui héberge cette merveilleuse série.»

«Nous sommes profondément reconnaissants à Chuck Lorre et à son équipe de production extrêmement créative, dirigée par Gemma Baker et Nick Bakay, et à la distribution incroyablement talentueuse, dirigée par la phénoménale Allison Janney.

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Assistez à la finale de la série le jeudi 13 mai.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Mom en ligne ici via TV Fanatic.

