La bande-annonce finale de New Blood taquine une conclusion mordante

La finale de la saison Dexter: New Blood n’est que dans une semaine, et une nouvelle bande-annonce pour le grand épisode taquine une conclusion mordante. La reprise en 10 épisodes touche peut-être à sa fin dimanche prochain, car on ne sait actuellement pas si l’émission se poursuivra ou non, ou si c’est la fin pour le tueur en série télévisé préféré de tous. [Please Note: Spoilers Below for Dexter: New Blood.]

Dans une bande-annonce du dernier épisode, Dexter et Angela discutent de l’incendie qui a brûlé sa cabine, qui, selon elle, était le résultat d’un incendie criminel. Elle demande à Dexter si elle peut penser à quelqu’un qui aurait voulu lui faire du mal, et il répond: « Personne ne vient à l’esprit. » Cependant, il est clair qu’il sait déjà que c’était Kurt Caldwell (Clancy Brown). Alors que le teaser se poursuit, nous entendons Dexter se décrire comme un « Phoenix » et dire à son fils adolescent Harrison: « Le monde a besoin de nous ». À la fin, Dexter semble être debout pour une photo d’identité, ce qui implique potentiellement que Dex pourrait se retrouver derrière les barreaux.

Dans l’épisode le plus récent de New Blood, Dexter et Harrison ont découvert le bunker de Kurt, où il a conservé des femmes qu’il avait tuées au cours des dernières décennies et les a mises dans des vitrines. Kurt a compris que Dexter avait découvert son secret et a tenté de quitter la ville. Alors qu’il faisait ses valises, Dexter et Harrison se sont présentés, Dexter le tranquillisant et l’assommant. Kurt se réveille alors attaché à une table dans sa salle « trophée », où Dexter effectue son rituel et tue Kurt.

Alors que Dex ad Harrison inspectait la salle des « trophées » de Kurt, ils ont découvert que Kurt avait assassiné un autre personnage impliqué dans l’histoire : Molly Park (Jamie Chung), le podcasteur du vrai crime qui est venu à Iron Lake pour enquêter sur le cas des femmes disparues. pour un épisode de son podcast, Merry F—ing Kill. Là-bas, elle s’est rapprochée du chef de la police Angela Bishop (Julia Jones), avec qui Dexter sort maintenant. À un moment donné, elle a déjeuné avec Kurt et est retournée dans sa cabine avec lui, la même cabine où il a gardé et tué ses victimes. Soupçonnant que quelque chose se passait, Dexter les a suivis et a fini par sauver la vie de Molly.

Plus tard, Molly et Angela ont eu un échange houleux dans le bureau du shérif, qui s’est terminé par le départ de Molly bouleversée. On présumait qu’elle était retournée à Los Angeles. Cependant, dans l’épisode 9, alors que Dexter et Harrison découvraient le corps de Molly dans la chambre « trophée » morbide de Kurt, Angela enquêtait sur la chambre B&B dans laquelle elle avait séjourné lors de sa visite à Iron Lake. Les fans peuvent voir comment l’histoire se déroule lorsque la finale de la saison Dexter: New Blood sera diffusée le dimanche 9 janvier prochain, uniquement sur Showtime.