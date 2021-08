La bande-annonce finale d’Eternals taquine Deviants, Celestials et la fin du monde

La bande-annonce finale de Marvel’s Eternals était arrivée – et il semble que le groupe de super-héros le plus récent (ou devrait-il être le plus ancien?) du MCU a beaucoup à faire.

Sortie le jeudi 19 août, la dernière bande-annonce du film à venir donne enfin aux téléspectateurs un aperçu des deux ensembles de méchants du film – les Deviants, dont le leader Kro, et les Celestials – ainsi que de révéler pourquoi les Eternals sont sortis de se cacher après des siècles à se cacher dans l’ombre.

La raison? Le monde se terminera dans sept jours. Pas de pression alors.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

