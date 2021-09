La bande-annonce ‘Halloween Kills’ montre quelques visages de l’original ⋆ .

Michael Myers vit, mais la foule est prête pour lui dans Halloween Kills.

Quelques minutes après que Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sa fille Karen (Judy Greer) et sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) aient laissé le monstre masqué Michael Myers en cage et brûlant dans le sous-sol de Laurie, Laurie est transportée à l’hôpital avec des blessures mortelles, croyant qu’elle a finalement tué son bourreau de toujours. Mais lorsque Michael parvient à se libérer du piège de Laurie, son bain de sang rituel reprend. Alors que Laurie combat sa douleur et se prépare à se défendre contre lui, elle inspire tout Haddonfield à se soulever contre leur monstre imparable. Les femmes Strode rejoignent un groupe d’autres survivants du premier saccage de Michael qui décident de prendre les choses en main, formant une foule de justiciers qui entreprend de traquer Michael, une fois pour toutes. Le mal meurt ce soir. (via Gizmodo)

Lorsque la continuité / spin-off / quoi que ce soit du redémarrage d’Halloween, je l’ai beaucoup aimé. J’ai fini par le regarder deux fois au cinéma et j’ai beaucoup aimé regarder Jamie Lee Curtis être un dur à cuire en tant que reine des cris OG Laurie Strode. Cependant, une fois qu’il est devenu clair que, plutôt que d’être un seul et unique, mais le début d’une nouvelle trilogie, je me suis inquiété.

Halloween est l’une de mes franchises de slasher préférées et, par rapport à beaucoup d’autres, il y a de bons versements à mesure qu’il avance, mieux que la plupart des franchises de slasher. Il a une autre chronologie de continuité alternative avec les films de Rob Zombie, et même dans le “canon principal”, il y a beaucoup de reconnexion film par film. Avec Halloween Kills, nous voyons beaucoup de belles images, mais beaucoup les mêmes.

Réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride et Scott Teems, Kills se déroule directement après les événements du film de 2018. Même si Laurie a allumé un incendie destiné à tuer son bourreau de longue date, Michael a survécu.

« Un homme n’aurait pas pu survivre à cet incendie », dit Laurie Strode lorsqu’on lui annonce la nouvelle. Désolé, Laurie, le feu ne peut pas tuer un slasher. Nous voyons Michael massacrer un groupe de pompiers, qui pensaient probablement qu’ils aidaient à contenir un incendie dans une maison, mais finissent par laisser partir le méchant.

Nous voyons également d’autres survivants de l’attaque originale des années 70, comme Anthony Michael Hall dans le rôle de Tommy Doyle et Kyle Richards reprenant son rôle de Lindsey Wallace. C’est un grand rappel à la longue histoire de cette franchise. Laurie et sa famille sont déterminés à tuer Michael, mais ce n’est pas seulement eux maintenant. C’est tout Haddonfield.

Les premières critiques provenant de Venise ont été mitigées, mais il s’agit d’un film slasher; il vient avec le territoire.

Halloween Kills devrait sortir en salles aux États-Unis le 15 octobre 2021 par Universal Pictures et être diffusé sur Peacock pendant 60 jours. Le dernier volet, Halloween Ends, devrait sortir le 14 octobre 2022.

(image : Ryan Green/Universal Pictures)

