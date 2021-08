in

Bien que «pas si mal» ne soit pas exactement ce que vous voulez entendre à propos d’un film avant sa sortie, cela montre que la bande-annonce de He’s All That a réchauffé certains fans à l’idée de revivre l’histoire d’amour de relooking à travers un Gen Lentille Z. Les fans de l’original ont été vendus grâce à l’implication de Rachael Leigh Cook dans le nouveau film, bien qu’il y ait aussi un certain espoir que Freddie Prinze Jr. fera également son chemin dans le film :