La bande-annonce Last Night In Soho d’Edgar Wright est aussi terrifiante que ce à quoi vous vous attendez

Alors que nous regardons la bande-annonce de Last Night in Soho, nous voyons la jeune Eloise (Thomasin McKenzie) seule dans la ville animée qu’est Londres. N’ayant pas le meilleur moment de la vie, elle a besoin d’une évasion, et elle la trouve dans ses rêves. La première torsion est que ces rêves la renvoient à la vie nocturne des années 1960, où Thunderball est projeté dans les théâtres, et la vie nocturne de Soho est brûlante. Et Eloise normale est autorisée à se transformer en animatrice dynamique Sandy (Anya Taylor-Joy,) qui est aussi populaire que talentueuse. C’est une double vie qui a ses avantages, mais elle a aussi ses revers, car les mystères du passé semblent se prolonger dans le présent. Et les questions qui se posent ne semblent pas mener à des réponses agréables.