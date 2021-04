La bande-annonce mauritanienne et la date de sortie révélées ⋆ .

Le Mauritanien: date de sortie et bande-annonce révélées

Basé sur une histoire vraie, Le mauritanien stars Jodie Foster (À l’intérieur de l’homme), Tahar Rahim (Un prophète), Shailene Woodley (De gros petits mensonges), Benedict Cumberbatch (Docteur Strange) et Zachary Levi (Shazam!). Le film sortira en numérique le 20 avril, et Blu-Ray et DVD le 11 mai d’Universal Pictures Home Entertainment.

CONNEXES: Jodie Foster dirigera un drame basé sur le vol de Mona Lisa en 1911



Le mauritanien suit le combat de plusieurs décennies d’un homme pour la liberté et sa quête incessante de justice. Le thriller politique est basé sur les mémoires à succès Guantánamo Diary du New York Times de Mohamedou Ould Slahi et a été salué comme l’un des films les plus importants et les plus opportuns de l’année. Il suit la remarquable histoire vraie du combat de Mohamedou Ould Slahi pour la liberté après avoir été emprisonné sans inculpation pendant de nombreuses années. Des vérités choquantes sont révélées alors que la bataille de Slahi pour la justice se poursuit, mais il prouve que l’esprit humain ne peut pas être enfermé.

L’actrice primée aux Oscars Jodie Foster a remporté un Golden Globe pour son rôle de Nancy Hollander, la tenace avocate de la défense de Slahi devenue alliée, dans le film. Rahim a remporté une nomination aux Golden Globes du meilleur acteur dans un film dramatique. Le film a également été nominé pour cinq BAFTA Awards, dont le meilleur film, le meilleur scénario adapté et le meilleur acteur. Le mauritanien. est un regard magistral et sans excuse sur le système judiciaire américain.La sortie à domicile sur DVD et Digital propose un contenu bonus exclusif comprenant une ouverture alternative, des scènes supprimées et des fonctionnalités perspicaces qui plongent les téléspectateurs plus profondément dans l’histoire captivante du pouvoir du courage et de la conviction contre tous chances.

CONNEXES: Benedict Cumberbatch fait l’éloge du directeur du docteur Strange 2, Sam Raimi



Lauréat d’un Oscar Kevin Macdonald (Le dernier roi d’Écosse) a réalisé The Mauritanian avec Jodie Foster et Tahar Rahim à la tête d’un ensemble de talents de soutien, dont le nominé aux Oscars Benedict Cumberbatch (Star Trek dans les ténèbres), La candidate aux Golden Globes Shailene Woodley (Divergent) et Zachary Levi (La merveilleuse Mme Maisel).