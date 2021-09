in

Netflix a publié la première bande-annonce de Diana: The Musical, un spectacle de Broadway qui sortira sur la plate-forme de streaming le 1er octobre. Mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux semblaient mécontents de voir la vie et l’héritage de la princesse Diana être mis en scène. et ont exprimé leur déception sur Twitter.

L’un d’eux a écrit: “Ne vous méprenez pas, j’adore les documentaires et les films sur la princesse Diana et j’en ai beaucoup regardé, mais quelque chose à propos de cette comédie musicale semble dégoûtant.

“C’est comme si une ligne avait été franchie dont je ne savais même pas qu’elle était là.”

Un autre a dit : « Jésus, laisse cette femme se reposer »

Un troisième a commenté : “Dégoûtant. Non. Arrêtez. Laissez à la femme sa dignité.”

Un quatrième a déclaré que le spectacle était “de très mauvais goût” tandis qu’un autre a dit qu’il était “bizarre”.

Un autre encore a écrit : “Ça ressemble à une parodie. Je me sens presque mal pour ses fils qui doivent regarder toutes les créations autour de leur mère.”

Enfin, l’un d’eux semblait prêt à annuler son abonnement à la plateforme de streaming américaine.

Ils ont dit: “QUOI? Non, merci… je ne vais pas le voir. Eh bien, j’attends demain la saison 6 de Lucifer pour me désinscrire @netflix”

Cependant, d’autres utilisateurs de Twitter semblaient accueillir favorablement la nouvelle de l’émission.

L’un d’eux a déclaré: “Cette bande-annonce a l’air incroyable. J’aime la façon dont le monde met en lumière l’histoire de Diana, elle mérite sa reconnaissance.”

Un autre a commenté : “Je ne savais pas qu’ils tournaient ça si tôt, j’ai hâte !”

Et un troisième a ajouté: “Cela a l’air merveilleux. Je vais regarder.”

La comédie musicale qui sortira sur Netflix a été tournée en 2020 au Longacre Theatre de Broadway.

Il devait faire ses débuts sur scène en mars de l’année dernière, mais le lancement a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

Il est désormais prévu de le jouer en direct à partir du 2 novembre, un mois après la sortie de Netflix.

La comédie musicale comprend l’actrice britannique Jeanna de Waal abordant le travail de création d’héritage de la princesse Diana, le mariage en ruine de la défunte princesse avec le prince Charles, interprété par Roe Hartrampf, et une relation difficile avec la reine, interprétée par Judy Kaye.

Le Sun a revendiqué l’année dernière l’une des scènes les plus controversées à figurer dans les longs métrages musicaux de la reine disant à la princesse de Galles : « Autrefois, nous vous aurions coupé la tête ».

Une autre scène montre la princesse Diana au lit avec James Hewitt, écrit le journal.

Le spectacle est décrit comme la “vraie histoire musicale” d’une princesse qui “a choisi d’être intrépide et est ainsi devenue intemporelle”.

Le site officiel de la comédie musicale a également décrit le spectacle à venir en disant : « Une princesse propulsée sur la scène mondiale.

“Les tabloïds ont été captivés par sa beauté et sa vulnérabilité.

“La monarchie la plus célèbre du monde a été perturbée.

“C’est l’histoire de la femme la plus célèbre de l’ère moderne alors qu’elle lutte pour endurer un projecteur plus brillant que tout le monde n’a jamais connu.

« Menant farouchement avec son cœur, la princesse Diana a défendu sa famille, son pays et elle-même.

“Elle a défié les attentes, elle a secoué la famille royale et elle a créé un héritage qui durera pour toujours.”