La bande-annonce “No Way Home” est une humeur 10z virale

Maintenant que nous avons enfin, enfin, FINALEMENT obtenu la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home après avoir légitimement attendu 84 ans, nous pouvons ajouter plus de spéculations à nos spéculations sur ce dans quoi Peter Parker s’embarque cette fois.

Nous pouvons également ajouter des observations hilarantes qui ont en fait quelque chose à voir avec le film au lieu de faire de Spider-Man une tendance chaque week-end, car nous pensons que la bande-annonce arrive, pour les vrais, jure pinky.

Vous pouvez choisir sur quoi vous concentrer en ce qui concerne la vidéo de près de 3 minutes, mais je choisis de me concentrer sur le docteur Strange, qui semble garder la maison pour Victor Fries, et la réaction de Wong aux événements qui se déroulent autour de lui.

Parce que Wong a tout à fait raison de sortir de ce château de glace et de sa résidente qui fait un clin d’œil à Agatha All Along.

Doctor Strange dans Spider-Man: No Way Home (2021) pic.twitter.com/J0kjc2gVsn – Sparky Mularkey 🐢 (@SparkyMularkey) 25 août 2021

C’est le Docteur Strange que j’attendais. Regarde ce mec. Il ne va pas faire de bons choix et ça va être très amusant à regarder. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/dJ0uc8aHbF – Preeti Chhibber (@runwithskizzers) 24 août 2021

Cependant, en tant que personne qui a dû survivre à deux jours d’hiver du Minnesota avant que notre fournaise ne soit réparée, je ressens ce regard.

Un puffer avec une cape est un sauvage comme bon pic.twitter.com/mJcemRgWvA – SOUL KANG (@SoulKingLives) 24 août 2021

Alors que tout le monde sait qu’il est Spider-Man, la vie de Peter est en plein désarroi. Cela l’amène à demander au docteur Strange s’il peut faire en sorte que Mysterio ne révèle jamais son identité. Pour n’importe qui d’autre, ce serait une tâche impossible, et, eh bien, c’est – du moins selon Wong, qui dit à Strange de ne pas lancer ce sort sur un ton semblable à un parent disant à son enfant de ne pas le faire (insérer ce que vous savent qu’ils vont le faire de toute façon).

Puis il part.

Bien qu’il y ait une explication logique pour savoir où il va (il est dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux combattant l’Abomination), il est infiniment plus amusant de dire que Wong en a juste fini avec la merde de Strange.

Il dit littéralement aux gens de ne pas faire de conneries stupides et ils le font quand même. Pas son bordel. – Céréales Boo-Rian, maintenant avec des guimauves (@BrianWithCheese) 24 août 2021

Je m’efforce d’être comme Wong tous les jours parce que les trucs ne sont pas vraiment mon affaire https://t.co/waAVpd1LXm – Cheyenne (@CheyenneTheGeek) 24 août 2021

Vous ne pouvez faire face qu’à autant de caucase à la fois Wong est tellement valable pour cela https://t.co/hy6b7m5ErF – en attente du redémarrage cinématographique de stevetony 2.0 (@artingkrusca) 24 août 2021

L’homme le plus intelligent du MCU https://t.co/oP0yRnLqyt – Heaven Piercing Crimson Face (@TREZI0N) 25 août 2021

roi de je ne suis pas assez payé pour cette merde https://t.co/GbFcCPEEI7 – ferelith (@hausofphantoms_) 24 août 2021

Wong n’avait pas voulu quitter le Sanctum dans Guerre d’infini, mais non seulement il a réussi dans Fin du jeu, il est très probablement sur le point de passer à Shang-Chi. Demander à Strange d’être sur son meilleur comportement pendant une minute ne devrait pas causer, eh bien…

Wong quand il revient d’aider Shang Chi et voit que le Dr Strange a ouvert le verset multiple pic.twitter.com/wqyZVcTZHt – ‘ (@SherzCapone00) 24 août 2021

Wong revient au Sanctum Sanctorum pour trouver 3 Spider-Men, 6 super méchants et le Dr Strange

pic.twitter.com/5HTUezaufc – Rafa (@RafaFerdinand1) 24 août 2021

Wong : Bizarre, le sort est trop dangereux. Non. Dr Strange : Alors de toute façon, j’ai commencé à castinnnnn pic.twitter.com/hJqAd1CUgs – Mightykeef (@MightyKeef) 24 août 2021

Et vous SAVEZ que si Wong finit par revenir dans les 20 dernières minutes du film, Strange va lui donner ce look Oops All Universes comme s’il n’y avait aucun moyen que cela n’ait pas pu être empêché, peut-être même blâmer Wong parce que ” tu n’aurais pas dû me laisser à moi-même.

Étrange.

Mon bon docteur.

Vous aviez littéralement UN travail, monsieur !

Vous méritez cette réponse :

Dr Strange : « D’accord, nous devons- » Wong : pic.twitter.com/cVengcPS1F – Ringer-Verse (@RingerVerse) 24 août 2021

Honnêtement, j’espère que Wong ira à un concert de Beyonce, ou à tout le moins, Strange lui offrira des billets pour un pour compenser tout cela.

(Image : Marvel Studios)

