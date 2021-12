La bande-annonce passionnante de « Harry Potter : Retour à Poudlard »

Il est très probable que beaucoup d’entre nous se souviennent des tours de magie de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Wesley. Aussi ses anecdotes les plus étranges, ses rêves et ses peurs les plus profondes. Après tout, ces trois personnages, comme beaucoup dans le monde de Poudlard, sont avec nous depuis deux décennies. C’est pourquoi la nouvelle de leur rencontre à HBO Max en excite plus d’un.

Pensez à une mémoire puissante. Le plus heureux dont vous vous souvenez », dit-il Daniel Radcliffe, qui depuis 2001 a donné vie à Potter, alors que son objectif était de trouver la pierre philosophale. Apparaît alors Emma Watson, Hermione, marchant à côté du train dans la plate-forme 9 et 3/4, réunissant les autres membres de la distribution et le troisième à apparaître est Rupert Grint, Ron, qui exalte que c’est le moment idéal pour se souvenir des temps passés.

Plein d’émotion et de nostalgie, l’avant-première montre également les acteurs de la saga se remémorant les innombrables moments qu’ils ont vécus tout en donnant vie à ce monde magique et passionnant. La musique, l’art et les costumes sont également chargés de nous transporter dans chacune des histoires qui font partie de l’univers fantastique de JK Rowling.

Le spécial dévoile aussi les coulisses, les secrets et ces anecdotes qui n’ont pas été révélées à l’époque, mais qui ont été présentes pendant les vingt années qu’a duré l’enregistrement des films. À la fin, Rupert Grint dit à Emma Watson : « Nous aurons toujours ce lien fort. Nous sommes de la même famille ».

La spéciale sera diffusée le 31 décembre, juste pour commencer une nouvelle année. Voici la bande annonce :