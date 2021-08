La bande-annonce spéciale animée de Pen15 emmène Anna et Maya en Floride 10z viral

Hulu a publié la bande-annonce complète du prochain spécial animé de la série de comédie à succès sur le passage à l’âge adulte Stylo15, avec Maya Erskine et Anna Konkle. La vidéo met en lumière les vacances folles d’Anna et Maya en Floride, où elles réaliseront quelque chose sur elles-mêmes après avoir fait leur portrait sur la plage. L’épisode spécial sera disponible en streaming le 27 août.

Vérifiez Stylo15 bande-annonce spéciale animée dans le lecteur ci-dessous.

Maya et Anna s’animent ! Le nominé aux #Emmy pour la série comique exceptionnelle revient pour un épisode animé spécial le 27 août, uniquement sur @Hulu. #pen15show pic.twitter.com/wHJlawLv6Q – PEN15show (@pen15show) 19 août 2021

CONNEXES: Interview: le réalisateur de PEN15, Sam Zvibleman, explique l’évolution de l’émission

Stylo15 est décrit comme un «traumématique» classé R se déroulant au collège comme cela s’est réellement passé en l’an 2000. La série est créée, écrite et produite par Maya Erskine et Anna Konkle. de vieux parias, entourés de vrais gamins de treize ans. Dans ce monde, la septième année ne se termine jamais et les douleurs de la croissance sont inévitables.

Réalisé et écrit par Konkle, le prochain spécial animé devrait reprendre après les événements de la saison 2, la finale de la partie 1, et comportera une combinaison d’éléments d’action en direct et d’animation.

Le synopsis de l’épisode 2.08 intitulé “Jacuzzi” se lit comme suit: “En vacances avec Curtis, Anna et Maya sont initiées à de nouvelles insécurités invalidantes. Les filles essaient de les ignorer mais un virage mystique rend leur doute impossible à oublier.

CONNEXES: Le teaser de la grande saison 2 fixe la date de retour de la série Hulu Comedy

Stylo15 est une production d’Awesomeness Studio. Il est également co-créé, co-écrit et co-exécutif produit par Sam Zvibleman. Les producteurs exécutifs sont Andy Samberg, Akiva Schaffer, Jorma Taccone et Becky Sloviter de The Lonely Island, Marc Provissiero et Brooke Pobjoy d’Odenkirk Provissiero Entertainment, et Debbie Liebling.

La série est actuellement nominée pour trois Emmy Awards, dont une série comique exceptionnelle, un casting exceptionnel pour une série comique et une écriture exceptionnelle pour une série comique pour Erskine a travaillé sur l’épisode 2.06 intitulé “Play”.