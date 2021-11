La bande-annonce tombe pour Ranveer Singh’s 83: les pairs de l’industrie sont pleins d’éloges

Harrdy Sandhu dans le rôle de Madan Lal et Ammy Virk dans le rôle de Balvinder Sandhu impressionnent également dans la bande-annonce. (C’EST À DIRE)

La première bande-annonce de 83, le drame sportif basé sur la victoire de l’Inde à la Coupe du monde de cricket en 1983, est sortie aujourd’hui. Le projet, qui a subi plusieurs retards, met en vedette Ranveer Singh en tête en tant qu’ancien skipper indien Kapil Dev.

La bande-annonce donne un aperçu de la façon dont l’équipe a commencé à prendre de l’élan à mi-parcours de la compétition, devenant championne du monde en détrônant la légendaire équipe des Antilles des années 1970 et 1980.

La rivalité de l’Inde avec l’équipe des Antilles, qui était à son apogée à cette époque, a également reçu beaucoup d’attention.

Ranveer a capturé toutes les nuances de la diction de Kapil et capte l’attention par sa présence. Harrdy Sandhu dans le rôle de Madan Lal et Ammy Virk dans le rôle de Balvinder Sandhu impressionnent également dans la bande-annonce.

La bande-annonce a également impressionné les pairs de l’industrie de Ranveer avec R Madhavan et Dia Mirza, affirmant que cela leur avait donné la chair de poule, tandis que le réalisateur Karan Johar a qualifié le prochain film de véritable blockbuster. Le cinéaste Nikkhil Advani a également fait l’éloge de la bande-annonce tout en remerciant Kabir Khan, l’homme derrière l’objectif pour 83.

L’Inde a entamé son parcours pour la Coupe du monde 1983 en tant qu’outsider évident et a connu des difficultés au cours des premières étapes. L’équipe s’est imposée lors du match contre le Zimbabwe alors que Kapil Dev a fracassé le ballon dans le parc, marquant 175 invincibilité et 138 ballons pour s’assurer la victoire.

Outre Ranveer, 83 comprend également Tahir Raj Bhasin, Saqib Saleem, Jiiva, Dinker Sharma, Jatin Sarna, Harrdy Sandhu, Chirag Patil, Ammy Virk, Nishant Dahiya, Sahil Khattar, Dhairya Karwa, Addinath Kothare, R Badree, Pankaj Tripathi et Deepika Padukone dans le rôle de Romi, la femme de Kapil Dev.

Le film devait initialement sortir en 2020 mais a dû être reporté suite à l’épidémie de Covid-19. 83 sortira en salles le 24 décembre en hindi, télougou, tamoul, malayalam et kannada.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.