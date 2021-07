La bande-annonce ultime met en évidence les mises à niveau à venir dans Remaster ⋆ .

SEGA a publié une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain Couleurs sonores : ultimes jeudi, présentant certains des nombreux changements liés à la mise à niveau du jeu de plateforme 2010.

CONNEXES: Ne sautez pas sur un conte de peste: Innocence à nouveau

La bande-annonce vise à présenter certains des changements que les joueurs peuvent s’attendre à trouver lors du lancement du jeu plus tard cette année, notamment la prise en charge de 60 FPS, un éclairage repensé, des graphismes améliorés et une prise en charge de la résolution 4K. En plus des visuels boostés, Couleurs sonores : ultimes proposera également de tout nouveaux modes, y compris le mode “Rival Rush” qui permet aux joueurs de s’affronter avec Metal Sonic pour débloquer des récompenses à utiliser dans le jeu.

Vous pouvez découvrir la nouvelle bande-annonce de Couleurs sonores : ultimes au dessous de:

Une liste complète des changements à venir dans le jeu, avec l’aimable autorisation de SEGA, comprend :

Mises à jour HD – Nouvelles mises à jour et améliorations haute définition, dont 60 FPS, un éclairage repensé, des graphismes améliorés et une résolution 4K

Nouveau mode “Rival Rush” – Affrontez Metal Sonic pour débloquer des récompenses

Jetons de parc et personnalisation – Rendez-vous au magasin et utilisez des jetons de parc pour débloquer des boosts, des auras, des chaussures et des gants uniques pour Sonic

Fantôme de jade – Transformez Sonic, volez et passez à travers des objets solides pour atteindre des zones cachées

Contrôles personnalisables – Personnalisez vos commandes pour trouver une disposition qui convient à votre style de jeu

Queues Enregistrer – Trouvez une sauvegarde de queue et soyez ramené en sécurité si vous avez besoin d’être secouru

Anneau de 100 comptes – Collectez un anneau de 100 comptes pour obtenir une invincibilité temporaire et augmenter votre score après chaque niveau

Musique – Bande-son entièrement remixée pour donner le ton pendant que vous mettez un terme au plan diabolique du Dr Eggman

CONNEXES: Assassin’s Creed Infinity révélé être un jeu de service en direct

Couleurs sonores : ultimes devrait sortir à la fois numériquement et physiquement le 7 septembre 2021, sur PlayStation 4, consoles Xbox One et Nintendo Switch, avec une sortie uniquement numérique sur PC via Epic Games Store. Les précommandes pour le jeu sont maintenant en ligne, le jeu étant vendu au prix de 39,99 $.