La bande dessinée “ Crystal Planet ” de Joe Satriani devrait sortir le numéro 2

Après le lancement extrêmement réussi de Joe Satrianila première série de bandes dessinées de “Crystal Planet”, en janvier, le numéro 2 devrait sortir en juin. Créé par Joe Satriani et Ned Evett, la série est publiée en collaboration avec Incendium et Heavy métal magazine sous le tout nouveau axé sur la musique Opus imprimer.

Le numéro 1 nous a présenté Sacoche Walker, un homme hors du temps qui se retrouve pris entre des factions désespérées alors qu’elles se battent pour des ressources dans l’orbite périlleuse d’une étoile mourante dans cette odyssée spatiale vivante. Dans une saga audacieuse et brutale de tempêtes sensibles et d’armées de Wingsuit, c’est la musique, et plus important encore, le pouvoir et l’émotion que la musique peut évoquer, ce qui pourrait mettre fin au conflit, restaurer l’harmonie dans le flux temporel et révéler la véritable place de Walker dans le monde. univers. Le numéro 2 s’ouvre sur un décès dans la famille qui soulève encore plus de questions pour Sacoche Walker alors qu’il fait ses premiers pas périlleux sur le chemin de Planète de cristal. Course à travers la nuit dans un break accidenté avec la vieille guitare de son père et son ami de toujours Sarah Fortune au volant, leur monde est sur le point de changer pour toujours, et l’essaim est chaud sur leur piste.

“Crystal Planet” commence par une série de cinq numéros. La première édition imprimée de chaque numéro sera publiée sous forme de bande dessinée de collection en édition limitée de format prestige, comprenant des couvertures en papier cartonné, des traitements spéciaux en aluminium, des pages brillantes et une numérotation individuelle. Chaque première impression sera limitée à 1998 exemplaires à 19,98 $, et disponible à la commande ici.

En raison de la demande des fans, un ensemble exclusif en édition limitée est également disponible à l’achat, maintenant. Il présente le numéro 1 signé par Satriani plus un chapeau sublimé, une copie d’art de la couverture du numéro 2 et une épingle en émail. Seuls 250 ensembles sont disponibles.

Le monde de “Crystal Planet” s’étendra au-delà de la page imprimée dans les jouets et objets de collection. UNE Joe Satriani “Crystal Planet” figurine articulée est également disponible en pré-commande pour 29,95 $, avec Joe dans un costume Tri-Diver des bandes dessinées avec sa guitare signature Crystal Planet Ibanez. Expédition été 2021.

Rejoindre Joe Satriani en voyage vers Planète de cristal, où des factions désespérées se battent pour des ressources dans l’orbite périlleuse d’une étoile mourante. Dans une saga audacieuse et brutale de tempêtes sensibles et d’armées de Wingsuit, c’est la musique, et plus important encore, le pouvoir et l’émotion que la musique peut évoquer, ce qui pourrait mettre fin au conflit, restaurer l’harmonie dans le flux temporel et révéler le véritable pouvoir du Time Shredder.

FigBiz Les figurines articulées sous licence officielle sont le complément parfait à toute collection, inspirées de l’ère ultime des dessins animés du samedi matin.

Les accessoires incluent:

* 12 points d’articulation



* Guitare Time Shredder



* Casque Tri-Diver



* Alterner les mains



* Des lunettes de soleil

15 ans et plus.

