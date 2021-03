La bande dessinée cyberpunk Tokyo Ghost reçoit une adaptation cinématographique du réalisateur Cary Fukunaga ⋆ .

]]>]]>

En attendant la sortie de Pas le temps de mourir, le cinéaste Cary Fukunaga a mis en place son prochain projet de long métrage avec THR rapportant qu’il s’apprête à adapter la série cyberpunk d’Image Comics Tokyo Ghost pour Legendary Pictures.

Créé par Rick Remender (Classe mortelle) et Sean Gordon Murphy (Chroronautes), Fantôme de Tokyo se déroule dans un 2089 où l’humanité échappe à la réalité grâce à la technologie et suit «les soldats de la paix Debbie Decay et Led Dent, qui travaillent dans les îles de Los Angeles et se voient confier un travail qui les mènera dans le dernier pays sans technologie du monde: le nation des jardins de Tokyo.

Remender est configuré pour écrire le script pour Fantôme de Tokyo, tandis que Fukunaga dirigera et produira par l’intermédiaire de sa société de production Parliament of Owls.

Fukunaga travaille actuellement sur la dernière mini-série de Tom Hanks et Steven Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale Maîtres de l’air, où il réalise les trois premiers épisodes. Son film le plus récent, la sortie de Bond longtemps retardée Pas le temps de mourir, est actuellement prévu pour une sortie en octobre.

