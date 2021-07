La bande originale culte de ‘The Crow’ va recevoir l’édition de luxe

Varèse Sarabande a annoncé la sortie prochaine en vinyle de la bande originale du film The Crow: Deluxe Edition composée par Graeme Revell. Les fans du classique culte peuvent précommander l’édition vinyle spéciale avant sa sortie le 1er octobre.

L’emballage sur mesure se compose d’une veste en relief brillante à large dos avec des illustrations originales, deux disques vinyles noirs logés dans des pochettes intérieures en couleur avec des photos de films, de nouvelles notes et interviews, et une affiche de film dépliable 16 × 24. La bande originale a été enrichie de 14 pistes et de 30 minutes de musique supplémentaires, dont la chanson titre de fin de Revell, « It Can’t Rain All the Time », interprétée par Jane Siberry. Une version exclusive pressée sur vinyle marbré noir, gris et blanc est limitée à 500 exemplaires et disponible uniquement sur le Le site de Varèse Sarabande.

The Crow (1994) est devenu célèbre avant même sa sortie, en raison de la mort tragique de la star Brandon Lee dans un accident sur le plateau. Le thriller de vengeance surnaturelle d’Alex Proyas, basé sur une bande dessinée, a été acclamé par la critique et les fans. Il est devenu un succès au box-office et un hommage à sa star déchue, menant à une franchise de suites et à une série télévisée.

The Crow présente une partition magistrale de Graeme Revell (Dead Calm, The Hand That Rocks the Cradle). Avec une formation dans ce qu’on appelle généralement la « musique du monde », Revell a radicalement réinventé la grammaire de la musique de film en incorporant les sonorités authentiques des cultures non occidentales beaucoup plus largement et adroitement qu’on ne l’avait tenté auparavant.

Sous la main de Revell, la partition The Crow est un mélange unique d’éléments synthétisés, industriels, vocaux, non-occidentaux et occidentaux – avec tout, des percussions tribales aux guitares rock, en passant par le chœur d’enfants, les riffs de blues et les échantillons d’oiseaux, jusqu’à un orchestre à cordes de 50 musiciens. .

Précommandez The Crow Deluxe Edition.

La liste des chansons de l’édition Deluxe Crow :

Face A

1. Naissance de la légende (6:21)

2. Absolution acceptée (2:28)

3. Résurrection (2:11)

4. Inertie (1:50)

5. Le corbeau descend (2:33)

6. Souvenir (2:57)

Côté B

1. Pluie pour toujours (2:36)

2. Brisé dans la tête (0:46)

3. Ses yeux… si innocents (2:47)

4. Suivre la proie (3:37)

5. Élégie (0:34)

6. Les marées du péché (2:09)

7. Douleur et châtiment (2:36)

8. Les anges tout feu (1:18)

9. Croyez aux anges (3:34)

Côté C

1. Enfant captif (2:36)

2. La nuit du diable (2:32)

3. Amants innocents (2:16)

4. Sur un terrain sanctifié (2:44)

5. L’enfer (5:05)

6. Ironie (1:16)

7. L’héritage de la brutalité (1:52)

8. Je te regarde pour toujours… (2:30)

Côté D

1. L’ange de l’enfer (4:07)

2. Prier pour la pluie (0:49)

3. Retour à la tombe (3:48)

4. Derniers sacrements (3:56)

5. Me détruire (1:48)

6. Titres de fin : Il ne peut pas pleuvoir tout le temps – Interprété par Jane Siberry (4:06)