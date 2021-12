La bande originale de Daft Punk était le rêve d’un rétro-futuriste

En 2010, le duo français énigmatique Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo (alias Daft Punk) avait créé un mégablast avec le crasseux « Da Funk » de 1995, sorti des remixes incisifs pour des gens comme Les frères chimiques, Gabrielle et I:Cube, ont sorti trois albums studio remplis de succès et ont joué des spectacles en direct à succès. Ils avaient également complètement et complètement renversé le jeu électronique avec leur remix décousu de 1999 de « Mothership Reconnection » de Scott Grooves et avec leur deuxième effort ultérieur, Discovery de 2001, dont les années 80 disco le renouveau a donné le ton pour la décennie à venir. Ils s’étaient même infiltrés dans le hip-hop, grâce à L’échantillon de Kanye West de « Harder, Better, Faster, Stronger » pour son single « Stronger » de 2007. Ainsi, lorsqu’il a été annoncé que le duo allait jouer la bande originale de Tron: Legacy, la suite de Disney en 2010 de leur classique culte des années 80, Tron, l’anticipation n’aurait pas pu être plus élevée.

Daft Punk et Tron : un ajustement parfait

Disney n’aurait pas pu trouver un meilleur groupe pour offrir l’ambiance rétro future qu’ils recherchaient. De leur look emblématique aux vidéos promotionnelles tournées par Spike Jonze et Michel Gondry, et leur propre film de science-fiction de 2006, Electroma, Daft Punk avait un sens avancé des visuels qui les a maintenus en avance sur tout le monde. À juste titre également, Bangalter et de Homem-Christo étaient autant piégés dans leurs machines que les protagonistes de Tron l’étaient; le critique de cinéma Roger Ebert aurait presque pu décrire le duo français lorsqu’il a loué le film original de 1982 pour avoir rendu les ordinateurs « romantiques et glamour… sensationnels et intelligents, élégants et amusants ».

Pour leur part, Daft Punk était sans aucun doute ravi que Tron: Legacy inclue Steven Lisberger, Jeff Bridges et Bruce Boxleitner, piliers du film original. Et l’idée de suivre les traces de la compositrice de la partition originale, la pionnière de la musique électronique Wendy Carlos, n’a pu qu’accroître leur enthousiasme pour le projet.

La bande son elle-même

Malgré les connexions conceptuelles, la bande originale d’une heure de Tron: Legacy était tout à fait un départ pour Daft Punk. Ils y ont travaillé pendant deux ans avec un orchestre et avec l’arrangeur Joseph Trapanese (qui a depuis travaillé sur des succès au box-office tels que Transformers: Age Of Extinction, Straight Outta Compton et The Greatest Showman). Ils ont mélangé leur électronique de marque avec des styles de bande-son plus traditionnels (à tour de rôle tendu, épique et maussade), dans une concoction qui rappelle Vangelis et John Carpenter, tandis que le dialogue émouvant de Bridges a également été utilisé sur le premier temps fort « The Grid ». Peut-être étonnamment, ils se sont généralement éloignés de la musique de danse réelle, bien que le single « Derezzed » ait satisfait ce public dans une certaine mesure, et « End Titles » palpitait juste pour capturer le sentiment de libération que l’on obtient à la fin d’un bon film.

Tron: Legacy a été un succès au box-office, et une édition double disque de l’album de la bande originale, avec des pistes supplémentaires, a été suivie d’une collection de remix EDM all-star en 2011. Un accompagnement à la sortie vidéo personnelle du film, Tron: Legacy Reconfigured, avec M83 (qui a ensuite travaillé avec Trapanese sur le film Oblivion de Tom Cruise), The Crystal Method, Paul Oakenfold, Moby, Boys Noize, Photek, Sander Kleinenberg et feu Avicii. Cela a ramené le matériel de Daft Punk plus loin vers la maison spirituelle du duo, le dancefloor.

Au-delà de la sortie

L’année suivante, la bande originale de Tron: Legacy a été incluse dans un coffret juteux, avec des Blu-ray des deux films et un roman graphique. En 2014, il avait pris sa propre vie, des parties de la bande originale étant utilisées dans tout, des bandes-annonces de jeux vidéo (Resident Evil: Retribution) à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2014. Avicii est également revenu sur le matériel, cette fois avec Negin Djafari ajoutant des voix à son remix de « Derezzed », pour la compilation de remix Disney Dconstructed. À ce moment-là, Daft Punk était fermement installé dans le cadre de la famille Walt Disney.

