La bande originale de FIFA 22 comptera 122 chansons | Jeux

Le nouvel opus du simulateur de football EA Sports comprendra 122 chansons de 27 nationalités différentes, avec une liste spécifique pour le mode Volta.

Le 1er octobre, le très attendu FIFA 22, le prochain volet de la saga de simulation de football, sortira dans les magasins. Le titre sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC, Switch et Stadia… et nous connaissons déjà de nouveaux détails du jeu.

Après avoir confirmé une bonne partie des notes et des cartes FUT de FIFA 22, EA Sports a maintenant révélé la bande originale du titre. Non seulement la liste complète des chansons, mais aussi des données telles que les nationalités représentées.

FIFA 22 proposera une bande-son composée par 122 chansons de jusqu’à 27 nationalités différentes. Vous pouvez déjà l’écouter sur Spotify, et il est principalement divisé en deux listes de lecture… une spécifiquement pour le mode VOLTA.

Parmi les chansons choisies, nous trouvons grands artistes comme Swedish House Mafia (Suède), Polo & Pan (France), Glass Animals (UK), Little Simz (UK), girl in red (Norvège), Jungle (UK), ou le célèbre Sam Fender.

Mais attention, car d’autres styles musicaux éclatent avec des représentants du niveau de CAIO PRADO (Brésil), Bloodmoon (Australie), Casper Caan (USA), Hendrix Harris (Jamaïque) ou Garden City Movement (Israël). La variété musicale sera l’une des caractéristiques de FIFA 22.

Même, dans une clé nationale, nous aurons le thème ”On continue” par Morad. Il s’agit de la seule chanson espagnole de FIFA 22, mais sans aucun doute la musique de ce rappeur va comme un gant au simulateur de football EA Sports.

Quant à Mode VOLTA, qui a sa propre bande son, une sélection a été choisie qui nous emmène de Lagos et São Paulo à Los Angeles et Rome. Quelques exemples de la liste de lecture sont les nouvel album de DJ Snake & Malaa, le rappeur britannique Headie One ou encore le duo EARTHGANG.

Comme la cerise sur le gâteau, même s’il ne s’agit pas d’un élément musical en tant que tel. EA Sports a annoncé qu’il y aura Kits FUT exclusifs conçus par Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA et DJ Snake.

La bande originale de FIFA 22 est disponible à partir d’aujourd’hui 20 septembre, et vous pouvez déjà écouter toutes les chansons sur Spotify, Deezer et Apple Music.

CHANSONS DE FIFA 22

Area21 – Followers Arrdee – Oliver Twist Baby Queen – You Shaped Hole Bakar – The Mission Binki – Ligne fixe Bloodmoon – Désarmer Caio Prado – Baobá Casper Caan – Last Chance Che Lingo ft. Tamaraebi – Eyes on the Prize CHVRCHES – Good Girls Easy Life – Squelettes Elderbrook & Bob Moses – Inner Light Enny – I Want Feiertag ft. Msafiri Zawose – Trepidation Garden City Movement (avec Lola Marsh) – Summer Night Girl en rouge – Appartement 402 Glass Animals – Je ne veux pas parler (je veux juste danser) Greentea Peng ft. Simmy & Kid Cruise – Libérez mon peuple Harvey Causon – Tenfold Hendrix Harris – The Hill Hope Tala – Inhalateur fou – Totally Island – Vous souvenez-vous du temps Joy Crookes – Les pieds ne me manquent pas maintenant Jungle – Parlez-en Karol Conka & RDD – Subida Kero Kero Bonito – Kojey Radical ft bien reposé. Lex Amor – Guerre en dehors de Kokoko ! – Donne Moi, Je te Donne ? Little Simz – Fear No Man Loyle Carner – Hier Luke Hemmings – Motion Moodoïd (avec Melody’s Echo Chamber) – Only One Man Moonchild Sanelly & Sad Night Dynamite – Demon Morad – Seguimos Musti & Jelassi ft. Gabifuego – Veste Fuego My Morning – Love Love Love Pa Salieu ft. Slowthai – Glidin ‘Polo & Pan ft. Channel Tres – Tunnel Polyamory – Hallelujah Public Order – Ressemble à l’été Sam Fender – Get You Down Seb – Seaside_Demo Shango SK – High Way Sir Was – Avant que le matin vienne Swedish House Mafia ft. Ty Dolla $ IGN & 070 Shake – Lifetime Terry Show Off – Act Up The Chemical Brothers – L’obscurité que vous craignez Tsha ft. Trio Da Kali – Demba VIC – A Teen Willow Kayne – Two Seater Yard Act – The Overload Young Franco ft. Denzel Curry & Pell – Fallin’ Apart

CHANSONS EN MODE VOLTA

84 pieds de contrôleur Caitlyn Scarlett – U & Me AC Slater, Darkzy & P Money – Vibes on Tap Apollo BrownAitch ft. Avelino – Party Round my Place AJ Tracey & Mabel – West Ten Aluna – Body Pump (Sammy Virji Remix) Amber Mark – Mixer (Preditah Remix) Ares Carter ft. Charlotte Haining – Out of Lives Armand Van Helden & Riva Starr ft. Sharlene Hector – Step it Up (Zach Witness Remix) Ashnikko ft. Kelis – Deal With It Baauer – GOGO! Badmómzjay – Tu Nicht So Big Zuu ft. D Double E – Variation Bklava – Thinkin ‘Of You Bluey – Wine It Brockhampton ft. Danny Brown – Buzzcut Caribou – Ne reviens jamais Chika – Hickory Dickory Choomba ft. LP Giobbi & Blush’ko – Say It Cobrah – U Know Me Cole LC ft. Adz – Westbrook Crush Club – Believer Dan D’Lion – Good Times to Come DJ Snake & Malaa – Pondichéry DRS & Mozey – Dance the Night Away Earthgang ft. Future – Billi Firebeatz – Let’s Get Down Flohio – Whiplash Headie One ft. Young T & Bugsey – Princess Cuts Hermitude – HyperParadise (Flume Remix) [GANZ Flip]

Holy **** – Deleters (Apre Remix) Hybrid Minds ft. Grace Grundy – Bad to Me JAE5 ft. Skepta & Rema – Dimension Jay Prince – In the Morning Jimothy Lacoste – Décrivez une ambiance John Newman – Love me Again (Vice Remix) Kah-Lo – Commandments Kent Jones ft. Rick Ross – Bout That Keys N Krates – Chanson d'amour brésilienne Kream – Prenez le contrôle des poux (Aesop Rock & Homeboy Sandman) – Demandez à n'importe qui Lorde ft. Run the Jewels – Supercut (El-P Remix) LoveLeo ft. Rico Nasty – Tung Tied Machinedrum ft. Dawn Richard – Do It 4 U Major Lazer ft. Sia & Labrinth – Titans (VIP Remix) Manga Saint Hilare & Lewi B – Ne restez pas assis là. Faire quelque chose. MK XYZ – Geaux Mr Jukes & Barney Artist ft. Kofi Stone – Check the Pulse Neon Nights ft. Outlaw The Artist – Shining Noisy – 24/7 Nutty P & Pav4n – Moves NVDES – Out with a Bang Odeal – More Life Orang Utan – Who's Your Love P Money & Sillencer – Doing Well Pav4n & Kromestar – Stasis Reve – CTRL + ALT + SUPPRIMER RL Grime & ISOxo – Stinger Saint Bodhi – Bienheureux Seeyousoon – Ben Affleck Shay D – Talk of the Town Shygirl – Siren Statik Selektah ft. Joey Bad4 $$ – Watch Me Stylolive & Los Rakas & Happy Colors – Uno 2 Tres Terrel Hines – Otherside The Chemical Brothers – The Darkness That You Fear The Dirty 33 & Bobbie Johnson – Glowed Up Verb T & Illinformed – Low Notes Wacotron – Dentifrice Xvoto – Brainfreeze Yeboyah – Just

Il faut préciser que La version Nintendo Switch reviendra à ” Legacy ”, et le titre n’aura pas sur PC avec les grandes améliorations techniques que nous verrons sur PS5 et Xbox Series X | S. Il n’y aura pas de mise à jour gratuite de nouvelle génération pour les versions PS4 et Xbox One.

FIFA 22 sortira dans les magasins le 1er octobre, disponible pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Google Stadia, PC et Nintendo Switch. Préparez vos chaussures, enfilez votre équipement et sautez sur le terrain… l’occasion le mérite.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.