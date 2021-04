La bande originale de Frank Sinatra To Love

S’il y a un meilleur album sur l’amour, nous aimerions en entendre parler. Depuis les mesures d’ouverture de «You Make Me Feel So Young», le premier morceau de la première face de Songs For Swingin ‘Lovers !, Les arrangements de Nelson’s Riddle signalent l’intention de l’album. C’est de la musique swing à son meilleur. Même sur des nombres légèrement plus lents, tels que « Vous m’avez apporté un nouveau genre d’amour » et « Makin ‘Whoopee », Frank Sinatra et l’orchestre se balance toujours… ils le font juste plus doucement. Si quelqu’un vous dit que Frank n’est pas un chanteur de jazz, mettez simplement Songs For Swingin‘ Les amoureux! à partir de 1956.

Écoutez des chansons pour les amoureux du swing! à l’heure actuelle.

Le Metronome Yearbook de 1957 l’a qualifié d ‘«ensemble de performances impeccables», tandis que, plus récemment, AA Gill dans The Sunday Times l’a déclaré: «Le disque le plus sexy jamais réalisé!» Que peut-on demander de plus?

S’adressant à DownBeat en août 1956, Sammy Davis Jr a déclaré: «Vous pouvez l’écouter toute la nuit, et il ne tire jamais sur vos oreilles. C’est pourquoi il a tellement de succès en tant que chanteur d’album. Cela décrit simplement ce qui rend cet album si durable: il a des jambes à tomber par terre. Mettez-le aujourd’hui et vous trouverez instantanément les gens qui «comprennent». L’amour n’est pas censé être un état désespéré, il est censé vous rendre heureux; c’était – et demeure – une euphorie du vinyle. Comme le disait la pochette originale de l’album:

Pour les adolescents, quand il était lui-même jeune et frêle, Frankie se tenait sous les projecteurs du théâtre et chantait de tout son cœur, jusqu’à ce que la foule de filles hurle leur joie.

Pour les cinéphiles amateurs d’aventure, il est devenu le soldat mal étoilé, le soldat Maggio, et sa performance fougueuse et sensible a remporté un Oscar convoité.

Pour les romantiques tristes, chantant des ballades douces-amères, il a doucement capté l’ambiance de pipi, aux petites heures du matin, et a créé un album de disques à succès.

Pour les observateurs de la scène sociale, il a courageusement façonné une nouvelle identité dans son portrait cinématographique tendu et dramatique de l’homme au bras d’or.

Le compositeur Jimmy Webb le résume le mieux: «Frank semble avoir co-inventé un style d’accompagnement de big band qui vient de décoller comme une grosse fusée. Je pouvais le voir sur son visage, sur scène, quand le groupe a commencé à souffler sur «I’ve Got You Under My Skin». Il savait que nous allions dans un endroit où l’homme n’était jamais allé auparavant.

Chansons pour les amoureux du swing! a été publié en mars 1956 et a fait le tableau d’affichage le dernier jour du mois. Bientôt, il était n ° 2, restant dans les charts pendant près d’un an. Il a fait n ° 8 au Royaume-Uni, où il a d’abord été cartographié le 15 novembre 1958. En 2000, l’album a été intronisé au Grammy Hall Of Fame. C’est une évidence. Ce qui est déroutant, c’est que cela leur a pris si longtemps.

Si vous n’avez qu’un seul des albums de Frank, celui-ci devrait être celui-ci: un tour de force vocal sans égal avec les talents d’arrangement de Nelson Riddle à leur meilleur.

