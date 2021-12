La bande originale de Halo Infinite maintenant disponible en ligne

Si vous êtes intéressé à entendre le Halo infini bande originale à côté de la sortie du jeu aujourd’hui, vous avez de la chance.

La série Halo est connue pour sa très bonne musique, et trois options s’offrent à vous si vous souhaitez écouter la bande originale composée par Joel Corelitz, Curtis Schweitzer et Gareth Coker.

Pour ceux qui préfèrent Spoitfy, vous pouvez écouter la bande originale via le lien.

Apple Music a également la bande-son sur le service, et puis, il y a aussi une option YouTube, grâce à FootedGhost.

Halo Infinte est sorti aujourd’hui, et si vous souhaitez en savoir plus sur le déroulement de la campagne, voici notre critique et vous pouvez également consulter ce résumé de ce que les autres critiques pensent du jeu.

Le multijoueur est disponible avant sa sortie depuis un certain temps comme une sorte de version bêta, et si vous n’avez pas encore sauté dedans et avez besoin d’aide, nous avons 11 trucs et astuces pour les débutants de Halo Infinite.