La bande originale de « House Of Gucci » de Ridley Scott est maintenant disponible

La bande originale officielle de Maison de Gucci est maintenant disponible sur les plateformes numériques, avec une sortie physique arrivant en février.

Le nouveau film, qui est actuellement dans les cinémas aux États-Unis et au Royaume-Uni, a été réalisé par Ridley Scott et a été inspiré par l’histoire vraie et choquante de la famille derrière le célèbre empire de la mode italienne, Gucci.

Mettant en vedette Lady Gaga en tant que Patrizia Reggiani, il suit l’étranger alors qu’elle se marie avec la famille Gucci et met en mouvement un démêlage de l’héritage familial et une spirale descendante à travers la trahison, la décadence et la vengeance, se terminant par un meurtre. Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek et Al Pacino sont également à l’affiche du film.

House Of Gucci propose une bande-son époustouflante qui englobe à la fois des classiques des années 80, des joyaux italiens et des pièces d’opéra et classiques émouvantes. Il contient des morceaux de George Michael, blonde, Donna l’été, New Order, David Bowie, et plus, ainsi que la partition originale du célèbre Hollywood composent Harry Gregson-Williams.

Gregson-Williams a déjà marqué The Last Duel, Shrek et Mulan, et a déclaré dans un communiqué de presse que la suite de partitions House Of Gucci « récapitule les pics et les creux émotionnels que vivent les deux personnages principaux ».

La bande originale de House Of Gucci sera sorti en CD et vinyle en février 2022 mais peut être entendu sur les services de streaming numérique maintenant.

Plus tôt cette semaine (13 décembre), il a été annoncé que Gaga est en lice pour un Golden Globe pour son interprétation de Reggiani. Elle est nominée pour la meilleure performance par une actrice dans une catégorie film – comédie musicale ou comédie, aux côtés d’Alana Haim et Cynthia Erivo. Le gagnant sera annoncé lors de la cérémonie 2022 le 9 janvier.

Diffusez la bande originale de House Of Gucci sur Apple et Spotify.

Liste des chansons de House Of Gucci :

George Michael – « La foi »

Pino Donaggio – « La Ragazza Col Maglione »

Donna Summer – « À la radio »

Miguel Bosé – « Anna (Ana) »

Donna Summer – « J’aime t’aimer bébé »

Caterina Caselli – « Sono bugiarda (Je suis une croyante) »

Luciana Pavarotti, Dame Joan Sutherland, The London Opera Chorus, The National Philharmonic Orchestra et Richard Bonynge – « Verdi : Libiamo ne’lieti calici (Brindisi) » de La Traviata

Alice – « Una Notte Speciale » Ritonerai – « Bruno Lauzi »

Eurythmie – « Here Comes The Rain Again »

Donna Summer – « Je ressens l’amour »

Nouvelle commande – « Lundi bleu »

Eric B. & Rakim – « Payé en totalité (The Coldcut Remix) »

Walter Murphy – « Un cinquième de Beethoven »

Blondie – « Cœur de verre »

David Bowie – « Des cendres aux cendres »

Machine noire – « Comment Gee »

Harry Gregson-Williams – « Suite des partitions de House Of Gucci »