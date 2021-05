La bande originale de “ Ice Road ” fait ses débuts dans le supergroupe rock LA Rats

Lorsque Scott Borchetta, le fondateur de Big Machine Records, a été chargé de diriger la bande originale du prochain thriller Netflix de Liam Neeson le 25 juin. La route de glace, il a opté pour un morceau rock ‘psycho-billy’ pour ancrer une collection de chansons échantillonnant le tableau de la musique roots américaine. Borchetta a lancé Nikki Sixx sur éventuellement l’écriture et la production exécutive d’une chanson pour le film. Sixx recruté Rob Zombie et John 5, qui a décidé de nommer leur supergroupe LA Rats.

À l’époque où l’idée se concrétisait, Sixx a demandé à Borchetta de lui envoyer un exemple du genre de chanson qu’il envisageait pour la bande originale. «J’ai été partout» de Johnny Cash était déjà désigné comme un espoir d’être inclus dans le film. Nikki l’a écouté puis l’a envoyé à Rob Zombie, qui, selon lui, conviendrait parfaitement à la piste. Les deux guitaristes Zombie recrutés John 5, et le reste appartient à l’histoire. Les deux rockers ont estimé que la piste emblématique de Cash était la chanson parfaite à enregistrer. Sixx a appelé Borchetta et lui a demandé: “Pourquoi ne pas simplement couper ça?”

Les gars étaient tous dans la chanson qui nomme les villes à travers le pays Z et Zombie a eu le gnarl vocal d’apporter ce ton altéré et long-courrier à la chanson qui a passé 22 semaines au n ° 1 pour Hank Snow en 1962. Rires , Sixx dit à propos des LA Rats et de leur affinité pour cette chanson de voyages difficiles: «N’est-ce pas ironique? Cette chanson est tellement Rock & Roll, c’est tellement Country, c’est tellement tout – c’est le cirque ambulant, de ville en ville, de riff en riff, de cheeseburger gras, de rinçage et de répétition. C’est de la poésie basée sur la réalité – et c’est quelque chose que chacun de nous a vécu.

«Nous voulions apporter ce feu qui Johnny Cash, mais c’est aussi comment le retourner? Donc, John 5 et moi avons apporté ce truc à mi-temps Zeppeliny depuis le début avec Rob parlant à l’outro. Mais j’ai aussi fait des trucs (qui suggéraient l’original) comme ces grandes promenades à travers le style de joueur droit des parties de guitare, ce que je ne fais pas à Mötley ou Sixx: AM Nous avions tous cette liberté d’aller ailleurs, et nous a fait.”

