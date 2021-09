La bande originale de Let There Be Carnage

Eminem a partagé une bande-annonce pour sa prochaine contribution, actuellement sans titre, à la bande originale du prochain film Venom: Let There Be Carnage. Le film arrive dans les salles le jeudi 30 septembre.

En 18 secondes vidéo partagé sur les réseaux sociaux avec la marque du film, Eminem a partagé un extrait audio de la chanson. Bien qu’aucune parole ne soit présentée, il présente une partie de la production cinématographique de la piste. La bande-annonce a également révélé que la chanson mettrait en vedette le collaborateur de longue date du rappeur Skylar Gray dans une programmation empilée qui comprend également le rappeur de Chicago Polo G et l’artiste californien Mozzy.

Eminem est également apparu sur la bande originale de la première installation de Venin, partageant une piste du même nom en 2018.

Le rappeur et Gray apparaissent fréquemment sur les projets de l’autre, datant de plus d’une décennie. Il est apparu sur les morceaux de la chanteuse “C’Mon Let Me Ride” et “Kill For You” alors qu’elle a chanté sur leur collaboration Dr. Dre “I Need A Doctor” ainsi que sur les morceaux de Music To Be Murdered By “Leaving Heaven ” et ” Magie noire “.

La bande originale de Venom marquera la première sortie d’Eminem depuis mai, date à laquelle il a partagé le remix de son single “Killer” qui mettait en vedette le rappeur du Kentucky Jack Harlow et le chanteur et rappeur originaire de Caroline du Nord Cordae.

L’annonce de la nouvelle chanson fait suite à l’annonce de la nouvelle entreprise d’Eminem, un restaurant de sa ville natale de Detroit, dans le Michigan, appelé Les spaghettis de maman. Le restaurant de pâtes, qui propose des options végétaliennes et des sandwichs sghetti, est un jeu sur les paroles classiques de « Lose Yourself » « Ses paumes sont moites, les genoux faibles, les bras sont lourds / Il y a déjà du vomi sur son pull, les spaghettis de maman. » Le restaurant ouvrira ses portes aujourd’hui.

En plus de la musique et de la restauration, Eminem exploitera également son côté acteur à travers des apparitions dans la prochaine série Starz de 50 Cent BMF. Le spectacle explorera le récit de la légendaire Black Mafia Family avec Eminem dans le rôle de star invitée de White Boy Rick.

Écoutez le meilleur d’Eminem sur Apple Music ou Spotify.