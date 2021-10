La bande originale de “No Time To Die” de James Bond est maintenant disponible

Decca Records a sorti celui de Hans Zimmer bande originale du 25e film de James Bond, Pas le temps de mourir.

La bande-son comprend La chanson titre électrisante de Billie Eilish “No Time To Die” co-écrit avec son frère FINNEAS, qui a dominé le classement officiel des singles britanniques au cours de sa première semaine de sortie.

Le jeune de 18 ans Eilish rejoint un line-up incomparable de chanteurs dont Dame Shirley Bassey, Madone, Adèle et Sam Smith en tant qu’artistes spécialement sélectionnés pour le prestigieux honneur de fournir un thème Bond.

Les producteurs de James Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont déclaré : « Hans et son équipe ont livré une partition exceptionnelle et émouvante pour No Time To Die. Ce fut un privilège de travailler avec ce compositeur légendaire sur l’une des meilleures bandes originales de Bond. Billie et FINNEAS ont créé une chanson titre puissante et émouvante pour notre 25e film. »

Johnny Marr, qui est également le guitariste vedette de l’album, rejoint Zimmer pour la composition de la bande originale, avec de la musique supplémentaire du compositeur et producteur de partitions Steve Mazzaro. Marr, qui depuis sa co-fondation de The Smiths a mené une brillante carrière internationale en tant que musicien de studio et artiste solo, est un collaborateur de longue date de Zimmer. Mazzaro, basé à Los Angeles, a déjà travaillé avec Zimmer sur le film d’action en direct The Lion King, The Rhythm Section et ses dates de tournée en direct.

Le réalisateur du film, Cary Joji Fukunaga, a ajouté : « Je suis plus qu’excité que Hans ait marqué No Time To Die. La musique de Bond a toujours été emblématique et j’ai déjà vu Hans ajouter sa touche de génie à l’héritage de Bond.

No Time To Die d’EON Productions et Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM), met en vedette Daniel Craig dans sa cinquième apparition en tant que James Bond. Craig est rejoint par Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux et Christoph Waltz, qui reprennent leurs rôles des films précédents, avec Rami Malek, Lashana Lynch et Ana de Armas rejoignant le casting.

Le film est maintenant disponible au Royaume-Uni via Universal Pictures International et aux États-Unis le 8 octobre via MGM via leur bannière United Artists Releasing.

Achetez ou diffusez la bande originale du film Pas le temps de mourir.