La bande originale de No Way Home pourrait confirmer la plus grosse fuite

La pire chose à propos de Spider-Man: No Way Home est aussi ce qui a aidé Sony et Marvel à transformer le film en un événement MCU incontournable. Tout au long de l’année, nous avons entendu dire que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtraient comme des variantes de Spider-Man dans No Way Home aux côtés de Tom Holland. Nous avons vu de nombreuses fuites qui ont confirmé les rumeurs initiales, et Sony a joué par inadvertance son rôle dans cette manne de rumeurs No Way Home. Le studio a essentiellement confirmé certaines des photos divulguées à la fin de l’été en les retirant d’Internet. Puis vinrent les erreurs de montage de la bande-annonce. Et maintenant, la bande originale de No Way Home a en quelque sorte fuité avec quelques jours avant la première du film.

Comme vous vous en doutez, c’est la chanson que vous mourez d’envie d’entendre le plus qui a fait son chemin en ligne. La chanson qui confirme le plus gros spoil du film.

Les comptes de médias sociaux qui suivent de près le MCU ont commencé à publier la bande originale de No Way Home divulguée tôt lundi. La musique est apparue partout, y compris sur YouTube et Google Drive. Sony a agi rapidement pour déposer des réclamations de droits d’auteur contre la bande-son divulguée. Ainsi, la « piste 19 » a rapidement disparu de YouTube.

Mais c’était trop tard. Le mal était fait. Une fois que quelque chose atteint Internet, il y a peu de chances que vous ne puissiez pas le supprimer. Alors que certaines des vidéos YouTube qui présentaient la bande originale de No Way Home ont été supprimées, d’autres sont apparues immédiatement.

Ce que nous dit la bande originale de No Way Home

Une fois qu’il est devenu clair que Maguire et Garfield sont dans le film, de nombreux fans ont commencé à spéculer sur la façon dont Sony et Marvel géreraient leurs révélations. Chaque variante de Spider-Man a son propre thème emblématique que les fans de Spider-Man reconnaîtront. C’est comme ça que ça marche avec les super-vilains et les héros. Ce thème reconnaissable est joué à différents moments du film.

Lorsque vous avez trois Spider-Man, chacun avec sa propre chanson thème, vous ne pouvez que vous demander comment Sony et Marvel ont jonglé avec les airs.

Spiderman no way home fuite bande originale 19 Tobey Maguire et Andrew Garfield thèmes mixtes #TobeyMaguire #andrewgarfield #SpiderVerse #SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeTrailer #SpiderMan #leaks pic.twitter.com/Hr0z0aav5L – Crobb (@Crobb880) 5 décembre 2021

Il se trouve que la bande-son divulguée de No Way Home répond à cela. La piste 19 est tout ce dont certains fans de Spider-Man parlent. La chanson présente des éléments des thèmes des films Spider-Man de Garfield et Maguire, dans cet ordre.

Vous pouvez écouter la bande-son divulguée à la fin de cet article, en supposant que Sony n’ait pas retiré le clip (METTRE À JOUR: La chanson a bien été retirée). Mais si tel est le cas, vous ne devriez avoir aucun problème à localiser d’autres versions de la bande-son de No Way Home divulguée.

Vous pensez peut-être que tout est faux. Cela peut être le cas des rumeurs et des fuites. Mais, les créations faites par des fans restent généralement en ligne plutôt que de disparaître peu de temps après leur publication.

Dans cet esprit, la bande-son divulguée confirme davantage l’implication de Maguire et Garfield dans le film. Mais ce n’est pas officiel. Nous aurons bientôt la confirmation qui compte vraiment. La première de No Way Home sur le tapis rouge a lieu la semaine prochaine, avec le nouveau Spider-Man qui sortira en salles le 17 décembre.