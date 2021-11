La bande originale de Princess Switch 3: chaque chanson explorée

La musique d’un film ou d’une émission de télévision peut souvent faire ou défaire le produit final, car le choix des chansons peut ajouter le bon sentiment à chaque scène.

Pour la dernière version de Netflix, The Princess Switch 3, on peut en dire autant car le film doit équilibrer une musique légère et festive avec des airs plus mystérieux.

Mais quelles chansons figurent dans la bande originale de The Princess Switch 3 et qui a composé la partition festive du film ?

The Princess Switch 3: Romancing the Star date de sortie et intrigue

The Princess Switch 3: Romancing the Star est arrivé sur Netflix le 18 novembre 2021, presque exactement un an après la sortie du deuxième film de la série.

Ce nouvel opus de la franchise mettant en vedette Vanessa Hudgens poursuit les histoires des sosies de la reine Margaret et de la princesse Stacy alors qu’elles accueillent le traditionnel festival de Noël de Montenaro.

Pour l’événement très médiatisé, le Vatican prête l’étoile de la paix à exposer pendant le festival, mais l’artefact inestimable finit par être volé sans que la police ne trouve de pistes.

Dans un acte de désespoir, Margaret et Stacy se tournent vers leur ancienne ennemie, Fiona – un autre sosie – pour planifier un casse dans l’espoir de récupérer l’étoile prisée et d’éviter une catastrophe diplomatique.



Netflix

La bande originale de Princess Switch 3

Comme ses prédécesseurs, The Princess Switch 3 regorge de musique du début à la fin, qu’il s’agisse de chansons festives pour ajouter une touche de Noël ou de musique plus espiègle pour le braquage audacieux du film.

Les chansons sous licence qui apparaissent dans la bande originale de The Princess Switch 3 sont :

Netflix

Qui a composé la partition ?

La partition de Princess Switch 3 a été composée par les musiciens Jina Hyojin An et Shirley Song.

Ces dernières années, le duo musical a travaillé séparément sur plus de 100 projets, dont The Addams Family (2019), On the Basis of Sex et a également collaboré à plusieurs reprises.

Leur collaboration la plus médiatisée est venue du film Pixar Onward, où Jina et Shirley ont tenu des rôles dans le département musical du film.

La partition de The Princess Switch 3 est généralement légère pour un film festif, mais présente également une musique plus ludique et espiègle pour le braquage audacieux qui a lieu.

Netflix

The Princess Switch 3: Romancing the Star est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 18 novembre 2021.

