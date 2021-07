La bande originale de Seinfeld sort enfin plus de 20 ans après la fin du spectacle

La bande originale de Seinfeld a finalement été abandonnée plus de deux décennies après la dernière saison de la série.

Les contributions sans fin à la culture pop ont cimenté les phrases de Seinfeld, mais jamais le son. Le compositeur Jonathan Wolff a déclaré à Variety que c’était parce que le spectacle n’était pas toujours un succès. “Cela a lutté pendant les premières saisons”, a déclaré Wolff à propos de la série.

«Nous avons été un coup accidentel. Nous étions occupés à sortir des épisodes et personne ne pensait à la musique. Et ce n’est pas grave », dit-il. Seinfeld a atteint son apogée dans la dernière moitié de ses neuf saisons sur NBC de 1989 à 1998. La bonne nouvelle est qu’en dépit d’avoir mis plus de 23 ans à tomber, la bande originale regorge de succès de Seinfeld.

La tracklist complète de la bande originale de Seinfeld contient de nombreuses chansons mémorables de la série. Il comprend également des trucs jamais diffusés dans le mix, pour les vrais fans de Seinfeld.

Liste des pistes de la bande originale de Seinfeld

1. Thème Seinfeld

2. Thème Seinfeld (faits saillants de 100) – Jonathan Wolff

3. Thème Seinfeld (La Chronique) – Jonathan Wolff

4. The Jerry Show Theme (The Pilot Part 2) – Jonathan Wolff

5. Pimpwalk de Kramer (Le maître des perruques) – Jonathan Wolff

6. Jerry le facteur (The Andria Doria) – Jonathan Wolff

7. Chaussures de marche himalayennes (The Hot Tub) – Jonathan Wolff

8. John Jermaine Jazz #1 (The Rye) – Jonathan Wolff

9. John Jermaine Jazz #2 (The Rye) – Jonathan Wolff (feat Bob Sheppard)

10. John Jermaine Jazz #3 (The Rye) – Jonathan Wolff (feat Bob Sheppard)

11. Boombox de Kramer (Le paquet) – Jonathan Wolff

12. Jerry contre Newman Chase (L’âme sœur) – Jonathan Wolff

13. Cable Guy contre Kramer Chase (La Cadillac Partie 2) – Jonathan Wolff

14. Noxin (La Cadillac Partie 2) – Jonathan Wolff

15. Jesus is One (feat Jack Diamond) [The Burning] – Jonathan Wolff

16 Kramer’s Crappy Banjo (Les dessus de muffins) – Jonathan Wolff

Liste des pistes de la bande originale de Seinfeld (suite)

17. Peterman dans la jungle birmane (The Chicken Roaster) – Jonathan Wolff

18. Dessin animé télévisé / Roues dans le bus (Le concours) – Jonathan Wolff

19. Montage de valise finale (La finale) – Jonathan Wolff

20. En attendant le verdict Blues (La finale) – Jonathan Wolff

21. Ce spectacle nocturne (The Trip Part 1) – Jonathan Wolff

22. Clip de musique rock (The Trip Part 1) – Jonathan Wolff

23. The Lopper (The Frogger) – Jonathan Wolff

24. 1937 Wedding Cake Waltz (The Frogger) – Jonathan Wolff

25. Kramer Bachelor Auction (Le Barbier) – Jonathan Wolff

26. Rochelle, Rochelle la comédie musicale (La doublure) – Jonathan Wolff

27. Pier Contemplation (Les Invitations) – Jonathan Wolff

28. Loud Dixieland Band (The Mom & Pop Store) – Jonathan Wolff

29. Scarsdale Surprise (L’été de George)

30. Checkmate / Chunnel / Death Blow (The Movie, The Pool Guy, The Little Kicks) – Jonathan Wolff

31. Blimp (Le jour portoricain) – Jonathan Wolff

32. La douleur et le désir (Le retour) – Jonathan Wolff

33. Le répondeur de George (le plus grand héros américain) [The Susie] – Jonathan Wolff