La bande originale de “The One And Only Dick Gregory” est maintenant disponible

The One And Only Dick Gregory (Album Inspired By The Documentary Film) est une collection de stars de la musique soul, R&B et hip-hop issue du nouveau documentaire de Showtime acclamé par la critique, The One and Only Dick Gregory.

La bande originale est arrivée sur toutes les plateformes via Hillman Grad Records de Lena Waithe et Def Jam Recordings, en association avec les studios Cinemation d’Andre Gaines.

L’album de la bande originale a été présenté la semaine dernière à The One and Only Dick Gregory: The Inspired Album Experience, un événement de sortie d’album unique organisé par EOA Productions en collaboration avec Hillman Grad, Def Jam, Cinemation Studios et Showtime Networks.

The One And Only Dick Gregory (Album Inspired By The Documentary Film) commémore l’esprit du légendaire comédien et activiste révolutionnaire (1932-2017). En vedette est une programmation musicale étoilée qui comprend Lupe Fiasco, Big KRIT, Cory Henry, Talib Kweli, Terrasse Martin, Statik Selektah, Danni Baylor, BJ The Chicago Kid, les Bobby Sessions de Def Jam et d’autres talents.

Présenté sur Showtime au début de l’été, le documentaire The One And Only Dick Gregory a été écrit et réalisé par Gaines, et produit par Lena Waithe et Kevin Hart. The One And Only Dick Gregory (Album Inspired By The Documentary Film) a été produit par le célèbre producteur de disques et compositeur Kyle Townsend et Gaines.

L’album vise à « réveiller les auditeurs en faisant écho au message retentissant de feu Dick Gregory », a déclaré Townsend. “Cet album, et tous les artistes qui y ont contribué, n’ont servi qu’à amplifier l’esprit de Dick Gregory et sa mission”, a déclaré Gaines. A&R était supervisé par Tebs Maqubela et Anthony Mundle.

La bande originale a été produite par Jonathan T. Baker, Matt Rachamkin, Chad Troutwine et Michael Johnson, tous qui ont été producteurs exécutifs du documentaire. Le film a également été produit par Valerie Edwards et produit par Bryan Smiley pour HartBeat Productions et Rishi Rajani pour Hillman Grad Productions.

Achetez ou diffusez The One And Only Dick Gregory (Album inspiré par le film documentaire).

Le seul et unique Dick Gregory (Album inspiré par le film documentaire) Tracklist :

1. Temple – Danni Baylor feat. Cory Henri

2. Grande énergie – Lupe Fiasco

3. Clignez deux fois – Big KRIT

4. Magie noire – Uno Hype

5. Noir et fier – Saint Bodhi

6. Montrez-les tous – Danni Baylor

7. Get Down – Statik Selektah & Talib Kweli feat. Haile Suprême

8. My Nigga – A Room Full of Mirrors feat. Terrasse Martin

9. Gardez Runnin – BJ The Chicago Kid

10. Encore du chemin à parcourir – Bobby Sessions

11. 800 ans – Maxo