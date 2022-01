La bande originale d »Encanto’ atteint la première place du classement Billboard 200

La bande originale du film musical d’animation de Walt Disney Encanto a atteint la première place du palmarès des albums Billboard 200 (daté du 15 janvier), alors que l’album est passé de 7 à 1 au cours de sa sixième semaine sur la liste. C’est la première bande originale à atteindre le numéro 1 en plus de deux ans – depuis celle de Disney Congelé II est resté en tête de liste pendant une semaine, sur le graphique daté du 14 décembre 2019.

Encanto a gagné 72 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 6 janvier (en hausse de 76 %), selon MRC Data. L’activité de streaming des chansons de l’ensemble a conduit la majorité de cette somme unitaire.

La bande originale d’Encanto, avec des chansons écrites par Lin-Manuel Miranda, est sortie le 19 novembre, avant que le film n’arrive dans les salles américaines le 24 novembre. Le film est sorti via le service de streaming Disney+ un mois plus tard. Il y a une semaine, l’album a bondi de 110-7 après sa première sur Disney +.

Selon Billboard, Encanto n’est que la sixième bande originale de film d’animation à atteindre le numéro 1 depuis que le Billboard 200 a commencé à publier régulièrement sur une base hebdomadaire en 1956. Encanto suit Frozen II (une semaine au numéro 1 2019), Frozen (13 semaines, 2014) , Curious George de Jack Johnson (un, 2006), Pocahontas (un, 1995) et Le Roi Lion (10, 1994-95).

De plus, « We Don’t Talk About Bruno » d’Encanto devient la première chanson de Disney Animation à atteindre le top cinq du Hot 100 depuis « Let It Go » de Frozen.

Encanto est un autre succès à succès pour Walt Disney Animation Studios, qui a récemment sorti Congelé 2 en 2019. La bande originale de ce film a également rencontré un succès fulgurant. Le disque contient des chansons originales des auteurs-compositeurs primés aux Oscars et aux Grammy Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, la partition originale du nominé aux Grammy Christophe Beck et les artistes génériques Panic! À la discothèque, Kacey Musgraves et Weezer.

« La musique des Lopeze et de Christophe Beck fait partie de l’ADN de ‘Frozen' », a déclaré le co-réalisateur Christopher Buck. « Nous ne pouvions pas imaginer construire Frozen 2 sans eux. Ils apportent une compréhension si riche et émotionnelle du monde et des personnages, et grâce à leur musique incroyable, nous avons pu vraiment approfondir et élargir l’histoire. »

