La bande originale du 10e anniversaire de Scott Pilgrim Vs The World obtient une nouvelle édition

Suite à la demande pour le disque de quatre images de cette année, la sortie en vinyle uniquement de Scott Pilgrim contre le monde (Bande originale du film) Édition Seven Evil Exes, ABKCO publiera l’édition augmentée numériquement le 9 juillet.

L’édition Seven Evil Exes comprend douze morceaux inédits de Beck, Plumtree, Nigel Godrich, le groupe fictif Sex Bob-Omb, et la version souvent demandée de « Black Sheep » de Metric avec l’actrice Brie Larson au chant (comme on le voit dans le film).

L’édition étendue comprendra les dix-neuf pistes de la bande originale de 2010 de l’adaptation cinématographique culte d’Edgar Wright de la série de romans graphiques de Bryan Lee O’Malley ainsi que les 12 pistes bonus qui n’ont jamais été proposées sur les plateformes de streaming.

L’ensemble du processus a pris deux ans de la vie de Godrich, au cours desquels il a essentiellement formé des groupes fantastiques ultimes et a permis à des acteurs non musiciens d’apprendre leurs instruments respectifs avec l’aide de Chris Murphy du groupe Sloan. La bande originale est passée au n°2 du palmarès des bandes originales de Billboard et comprend également des chansons de Frank Black, Beachwood Sparks, Black Lips, T. Rex, Blood Red Shoes, Les pierres qui roulent, et les Bluetones.

Le magazine britannique The Independent l’a classé au 4e rang des « 40 meilleures bandes originales de films de tous les temps », déclarant que Wright « a trouvé un moyen d’intégrer de manière transparente sa bande originale dans le récit de Scott Pilgrim vs. the World ». Il a également été inclus dans la liste des “16 bandes originales de films fantastiques que vous devez entendre” d’Alternative Press. “We Are Sex Bob-Omb” a remporté le Houston Film Critics Society Award 2010 de la meilleure chanson originale.

En plus de l’édition Seven Evil Exes 4LP, ABKCO proposera le LP original de la bande originale sous le nom de Ramona Flowers Edition sur vinyle bleu, vert et rose, représentant les couleurs des cheveux du personnage tout au long du film.

Précommandez Scott Pilgrim vs. The World (Édition étendue de la bande originale du film).

We Are Sex Bob-Omb – Sex Bob-Omb

Scott Pilgrim – Plumtree

J’ai entendu Ramona chanter – Frank Black

À vos côtés – Beachwood Sparks

O Katrina ! – Les lèvres noires

Je suis si triste, si très, très triste – Crash and the Boys

We Hate You Please Die – Crash and the Boys

Camion à ordures – Sexe Bob-Omb

Rêve d’adolescent – ​​T. Rex

Piste de lit sordide – Les Bluetones

Ça devient ennuyeux au bord de la mer – Chaussures rouge sang

Mouton Noir – Métrique

Seuil – Sexe Bob-Omb

Hymnes pour une fille de dix-sept ans – Scène sociale brisée

Sous mon pouce – Les Rolling Stones

Ramona (Version acoustique) – Beck

Ramona – Beck

Summertime – Sexe Bob-Omb

Seuil (8 bits) – Brian LeBarton

Black Sheep (Brie Larson Vocal Version) – Métrique^^

Pas de plaisir – Sexe Bob-Omb ^^

Camion à ordures – Beck

Seuil – Beck

Infatigable – Sexe Bob-Omb^^

Va! – Prunier

Ramona (Idée de démonstration acoustique 1) – Beck^^

Ramona (Idée de démonstration acoustique 2) – Beck^^

Ramona (Idée de démonstration acoustique 3) – Beck^^

Ramona (Version Mellotron) – Beck^^

Heure d’été – Beck

Entrez Déesse – Nigel Godrich ^^

^^Bonus Tracks (précédemment inédits en numérique)