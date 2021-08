La bande originale du documentaire Velvet Underground sortira en octobre

“The Velvet Underground : Un film documentaire de Todd Haynes – Musique de la bande originale du film”, une bande son 2CD et numérique qui présente à la fois des célèbres et des rares PLANCHER DE VELOUR titres, sortira le 15 octobre via Archives de la République/UMe. Organisé par le réalisateur du documentaire, Todd Haynes, et superviseur musical Affiche de Randall, l’album est la bande originale du film acclamé par la critique Pomme documentaire original “Le métro de velours”, qui sortira en salles et sera présenté en première mondiale le vendredi 15 octobre le Apple TV+.

Mettant en vedette certains de LE SOUTERRAIN DE VELOURSles morceaux les plus connus, les raretés et les chansons qui les ont influencés, “The Velvet Underground : Un film documentaire de Todd Haynes – Musique de la bande originale du film” sert d’introduction parfaite au groupe et à la pièce d’accompagnement du film. La bande-son comporte de tels PLANCHER DE VELOUR favoris comme “Dimanche matin”, “Toutes les fêtes de demain”, “Yeux bleu pâle”, “J’attends l’homme” et “Doux Jeanne”, ainsi que la version mono de “Héroïne” et la coupe rare “Notion brumeuse”. Des versions live de “Après des heures” et “Sœur Ray”, Nico‘s “Les filles de Chelsea”, et la chanson de nouveauté ironique “L’autruche” par LES PRIMITIVES, un premier groupe formé par Lou Reed et John Cale.

“Musique de la bande originale du film” propose également des morceaux d’artistes qui ont influencé LE SOUTERRAIN DE VELOURS, y compris une version en direct de “Coureur de route” par Bo Diddley; “Le vent”, un classique du doo-wop par LES DIABLOS avec Nolan fort; et l’inédit La Monte Jeune composition “17 XII 63 NYC Le Feu Est Un Miroir (extrait)”, interprété par LE THÉÂTRE DE LA MUSIQUE ÉTERNELLE.

“The Velvet Underground : Un film documentaire de Todd Haynes – Musique de la bande originale du film” liste des pistes :

Disque 1

01. Vénus en fourrure – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (5:12)



02. Le vent – LE DIABLOS (3:05)



03. 17 XII 63 NYC Le feu est un miroir (extrait) – LE THÉÂTRE DE LA MUSIQUE ÉTERNELLE (6:21)



04. Héroïne [mono] – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (7:14)



05. Coureur de route (Live) – BO DIDDLEY (4:14)



06. L’autruche – LES PRIMITIFS (2:25)



07. J’attends l’homme – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (4:40)



08. Filles de Chelsea – NICO (7:27)



09. Dimanche matin – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (2:56 )

Disque 2

01. Soeur Ray (Live) – LE VELVET SOUTERRAIN (19:03)



02. Yeux bleu pâle – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (5:40)



03. Notion brumeuse – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (6:59)



04. Après des heures (Live) Version 1 – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (2:56)



05. Douce Jeanne – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (4:09)



06. océan – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (5:14)



07. Toutes les fêtes de demain – LE SOUTERRAIN DE VELOURS (5:53)

