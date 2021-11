La bande originale du film Sing 2 est prévue pour la sortie en décembre

Illumination, Universal Pictures et Republic Records ont annoncé la sortie de la bande originale du film Sing 2, le 17 décembre. Elle accompagne le nouveau chapitre très attendu de la franchise animée à succès d’Illumination, Sing 2, qui sortira dans les salles américaines le 22 décembre 2021 .

Cette saison des fêtes, le nouveau chapitre de la franchise à succès d’Illumination arrive alors que le toujours optimiste Buster Moon et son casting de stars se préparent à lancer leur spectacle sur scène le plus éblouissant à ce jour… le tout dans la capitale glamour du divertissement du monde, Redshore City. Il n’y a qu’un seul problème : ils doivent d’abord persuader la rock star la plus solitaire du monde, jouée par l’icône de la musique mondiale Bono, de les rejoindre. Avec plus de 40 chansons à succès contemporaines et classiques, des performances électrisantes et un talent artistique à couper le souffle, Sing 2 sert de rappel émotionnel sur l’importance de rêver grand et le pouvoir de la musique pour guérir.

La bande-son comprend un nouveau morceau des légendes du rock U2, « Votre chanson m’a sauvé la vie », qui est disponible maintenant. Il s’agit de la première nouvelle musique de U2 depuis 2019. Bono, chanteur principal de U2, fait ses débuts au cinéma d’animation dans Sing 2 en tant que voix de Clay Calloway. Le groupe est très habitué à créer des chansons originales pour le cinéma, ayant reçu deux nominations aux Oscars pour la meilleure chanson originale parmi leurs nombreux honneurs au fil des ans.

La bande originale de Sing 2 comprend trois œuvres originales : « Your Song Saved My Life » de U2, Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco sur « Suéltate », et un disque d’Adam Buxton avec Fancy Feelings feat. DSCOSTU intitulé « Tippy Toes ». La bande originale comprend également un mix spécial Sing 2 du disque « Soy Yo » de Bomba Estéro ainsi qu’une reprise de « Christmas (Baby Please Come Home) » de Keke Palmer ft. Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon & Tori Kelly .

La bande originale comprend également de la musique supplémentaire du film, y compris des contributions des superstars Halsey, Pharrell Williams, Elton John et Billie Eilish, ainsi que des performances des acteurs Tori Kelly, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Nick Kroll, Taron Egerton et plus encore.

Précommandez la bande originale de Sing 2 le 17 décembre.

Sing 2 comprend les morceaux suivants :

« Votre chanson m’a sauvé la vie (à partir de Sing 2) » – U2

« Soyons fous » – Tori Kelly, Taron Egerton, Reese Witherspoon et Nick Kroll

« Je ne peux pas sentir mon visage » – Kiana Ledé

« Au revoir Yellow Brick Road » – Elton John

« Les têtes vont rouler » – Scarlett Johansson

« Trous » – Mercury Rev

« méchant » – Billie Eilish

« Sing 2 Audition Medley » – Sing 2 Cast

« Où les rues n’ont pas de nom » – Tori Kelly, Taron Egerton, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon & Nick Kroll

« Amour supérieur » – Kygo x Whitney Houston

« Il n’y a rien qui me retienne » – Taron Egerton & Tori Kelly

« Suéltate (From Sing 2) » – Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco

« Coincé dans un moment dont vous ne pouvez pas sortir » – Scarlett Johansson

« Soy Yo (Sing 2 Mix) » – Bomba Estéro

« Un ciel plein d’étoiles » – Taron Egerton

« Aurait pu être moi » – Halsey

« Je dis une petite prière » – Tori Kelly & Pharrell Williams

« Break Free2 – Reese Witherspoon & Nick Kroll

« Je n’ai toujours pas trouvé ce que je cherchais » – Scarlett Johansson & Bono

« Tippy Toes » – Adam Buxton avec Fancy Feelings feat. DSCOSTU [BONUS TRACK]

« Noël (bébé s’il vous plaît, rentrez à la maison) » – feat Keke Palmer. Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon et Tori Kelly [BONUS TRACK]