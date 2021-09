La bande originale du film “Spencer” de Jonny Greenwood sortira

La bande originale du film de Jonny Greenwood à Spencer, le nouveau film très attendu du réalisateur Pablo Larraín, avec Kristen Stewart dans le rôle de la défunte princesse Diana, sera publié par Mercury KX. Le film Spencer est présenté en avant-première à la Mostra de Venise aujourd’hui, le 3 septembre 2021, et sortira dans les salles américaines le 5 novembre.

La musique de genre de Jonny Greenwood pour la bande originale de Spencer combine le free jazz et le baroque classique et suit les musiques de film acclamées du compositeur primé pour Phantom Thread, There Will Be Blood et Norwegian Wood.

À propos de Spencer

Le film Spencer couvre trois jours charnières dans la vie de Diana à Noël 1991, lorsqu’elle a décidé de divorcer du prince Charles. Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles s’est depuis longtemps refroidi. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine Queen’s Sandringham. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront bien différentes. Spencer imagine ce qui aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques.

Le réalisateur chilien Pablo Larraín est surtout connu pour ses films No et Jackie, nominés aux Oscars. Le scénariste britannique Steven Knight est surtout connu pour l’émission télévisée Peaky Blinders. Le casting de stars comprend Kristen Stewart dans le rôle de Diana, princesse de Galles, Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris et Sally Hawkins.

Kristen Stewart a déclaré au magazine InStyle : « C’est l’une des histoires les plus tristes qui ait jamais existé, et je ne veux pas simplement jouer Diana – je veux la connaître implicitement. Soit dit en passant, je n’ai pas été aussi excité à l’idée de jouer un rôle depuis si longtemps.

Steven Knight a déclaré: “Je suis impressionné par le travail que Pablo a fait avec mon script. C’est un artiste, un étudiant de l’humanité et un poète visuel. Kristen a également créé quelque chose d’extraordinaire, transformant une icône en un être humain et révélant des aspects de cet être humain qui n’ont jamais été explorés de cette manière.

2022 marquera le 25e anniversaire de la mort tragique de Diana, princesse de Galles.

À propos de Jonny Greenwood

Jonny Greenwood est surtout connu comme le guitariste principal du groupe à succès et influent Radiohead et est également un compositeur primé à la fois pour la salle de concert et pour le cinéma.

Ses compositions notables incluent « Popcorn Superhet Receiver », « Smear », « 48 Responses to Polymorphia », « Water » et « Horror Vacui » pour lesquelles il a reçu son septième Ivors Composer Award en 2020.

En dehors de la salle de concert, Jonny est devenu l’un des compositeurs de films les plus recherchés en Grande-Bretagne. Ses partitions pour Paul Thomas Anderson incluent There Will Be Blood, qui a remporté de nombreux prix, dont un Ivor Novello pour la “Meilleure musique de film originale” en 2009, ainsi qu’une nomination aux Grammy pour l’album de la bande originale, The Master (avec Philip Seymour Hoffman), Inherent Vice et Phantom Thread (avec Daniel Day-Lewis dans son dernier rôle à l’écran). D’autres crédits de film incluent We Need To Talk About Kevin de Lynne Ramsay (avec Tilda Swinton), le thriller psychologique You Were Never Really Here (avec Joaquin Phoenix), ainsi que Norwegian Wood de Tran Anh Hung basé sur le roman de Haruki Murakami.

