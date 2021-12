La bande originale du film The Hating Game est maintenant disponible

Republic Records et Federal Films ont sorti The Hating Game (bande originale du film). Basé sur le livre à succès de Sally Thorne, le film du même nom met en vedette Lucy Hale et Austin Stowell et est maintenant disponible dans certains cinémas et partout à la demande et en numérique.

La bande originale de 11 chansons présente de la nouvelle musique des artistes Angelina Jordan, Astrid S & Dagny, bülow, Claire Rosinkranz et Joie Oladokun, aux côtés des morceaux préférés des fans de BENEE, Jeremy Zucker & Chelsea Cutler, Lyn Lapid, et plus encore.

The Hating Game raconte l’histoire de la bonne fille ambitieuse Lucy Hutton (Lucy Hale) et de son ennemi froid et efficace au travail, Joshua Templeman (Austin Stowell), tous deux employés par la société d’édition Bexley & Gamin pour une énorme promotion.

Déterminée à réussir professionnellement sans compromettre son éthique, Lucy se lance finalement dans un jeu impitoyable de surenchère contre Josh, une rivalité de plus en plus compliquée par son attirance croissante pour lui après qu’un innocent trajet en ascenseur se soit transformé en NSFW. Est-ce de l’amour ou juste un autre jeu dans leur quête sans fin pour le poste le plus élevé ?

Réalisé par Peter Hutchings, le film met également en vedette Samon Daunno, Yasha Jackson, Sean Cullen avec Sakina Jaffrey et Corbin Bernsen. Le film a reçu les éloges de BuzzFeed, Entertainment Tonight Online, US Magazine, Variety, et plus encore.

The Hating Game est maintenant disponible dans certains cinémas et partout à la demande et en numérique.

Achetez ou diffusez The Hating Game (Bande originale du film) :

The Hating Game (bande originale du film) comprend les pistes suivantes :

« Jolie » d’Astrid S et Dagny

« 7/11 » par bülow

« Plage de Douvres » par Baby Queen

« Compte sur moi » de Joy Oladokun

« Dans mon esprit » de Lyn Lapid

« Mercy » d’Angelina Jordan

« Paillettes » par BENEE

« Feel Good » par Command Sisters

« Ne me manquez pas » de Claire Rosinkranz

« Voici comment vous tombez amoureux » par Jeremy Zucker + Chelsea Cutler

« Quelqu’un » de Dagny