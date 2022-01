La bande originale du nouveau film ‘Scream’ arrive avec un coffret couvrant toute la franchise

Avant le dernier volet de Scream, qui sortira en salles le 14 janvier, Varèse Sarabande s’est associée à Paramount Pictures pour sortir la toute nouvelle partition du film du compositeur prolifique Brian Tyler, nominé aux BAFTA et aux Emmy Awards. Le CD 24 pistes et la version numérique de Scream : Musique du film tombe aujourd’hui sur toutes les plateformes numériques.

La dernière édition de Scream trouve Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette reprenant leurs rôles du film à succès de 1996 alors qu’un nouveau tueur cible un groupe d’adolescents à Woodsboro. Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Ready or Not, Southbound), le film présente une toute nouvelle partition de Brian Tyler (Crazy Rich Asians, Avengers : L’ère d’Ultron, Ready or Not).

En tant que

Un LP vinyle de 14 pistes dans une jaquette miroir réfléchissante est actuellement disponible en pré-commande chez tous les détaillants physiques, tandis que le pressage spécial de l’album – limité à 300 unités, sur vinyle transparent avec fumée rouge – peut être trouvé exclusivement sur le Varèse Sarabande et International Varèse Sarabande sites Internet. Les deux variantes vinyle de Scream: Music from the Motion Picture devraient sortir le 10 juin et sont disponibles en pré-commande.

« Scream est une franchise incroyable avec une histoire riche en histoire », déclare Tyler. «Je voulais à la fois reconnaître l’histoire de la partition incroyable qui a précédé cet épisode, tout en emmenant le paysage musical dans un nouveau monde. Il y a de nouveaux thèmes ainsi que des thèmes de la vieille école entrelacés d’une manière qui, j’espère, rend justice à la franchise.

Il poursuit : « Il y avait une composante émotionnelle dans ce nouveau Scream qui est un contraste dynamique intégral avec la terreur qui accompagne le voyage de ce film. Je voulais refléter cela dans la partition et aider à faire de ce film une expérience pleinement réalisée pour le spectateur.

De plus, alors que le dernier volet de Scream débarque dans les salles cet hiver, Varèse Sarabande célèbre en revisitant les partitions magistrales de Marco Beltrami des quatre premiers films de la franchise d’horreur avec Scream: Original Motion Picture Soundtracks.

En tant que

L’ensemble de 4 LP – pressé sur un vinyle rouge sang avec des tourbillons de fumée noire – consacre un album complet à chaque film et comprend deux heures de matériel inédit dont la sortie est prévue le 10 juin et est disponible en pré-commande aujourd’hui. La collection est logée dans une veste unique, qui se déplie en un masque Ghostface de 3′ x 2′.

Scream n’était pas seulement la grande percée de Beltrami à Hollywood, mais il a également servi d’introduction au genre. « C’était un peu étrange pour moi parce que… je n’avais jamais vu de film d’horreur », a déclaré Beltrami au journaliste et auteur de musique de film, Jim Lochner, qui a écrit les notes de pochette de cette collection.

« Il y a beaucoup de références à d’autres films d’horreur, que je n’ai pas du tout compris, donc je me suis senti un peu mal à l’aise. » Néanmoins, le réalisateur Wes Craven a été impressionné par le travail de Beltrami et a tenté sa chance avec le jeune compositeur. Scream marquerait la première des sept collaborations entre les deux créateurs.

Depuis lors, le compositeur nominé aux Oscars a composé plus d’une centaine de films, d’émissions de télévision et de jeux vidéo, dont A Quiet Place et A Quiet Place Part II, Snowpiercer, The Hurt Locker et Free Solo, ce qui a valu à Beltrami son premier Prix ​​Emmy. Mais Scream occupera toujours une place particulière dans le cœur du compositeur, notamment parce qu’il a établi son partenariat créatif de longue date et son amitié avec Craven, décédé en 2015 à l’âge de 76 ans.

« Wes m’a vraiment beaucoup appris sur la façon dont je marque des films », a partagé Beltrami. «Je chérissais vraiment la relation. C’était plus qu’une simple relation de travail. J’avais l’impression qu’il avait nourri ma carrière.

Achetez ou diffusez la bande originale du film Scream.