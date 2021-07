La bande originale du reggae emblématique a du punch

L’une des plus grandes compilations de reggae jamais publiées, la bande originale de The Harder They Come était l’un des albums qui ont fait passer le LP de divers artistes reggae de bon marché et générique à précieux et vital. Rempli de chansons dynamiques, lumineuses et édifiantes, y compris la chanson titre de Jimmy Cliff, la chose curieuse à propos de l’album était qu’il était un mémorial à une époque révolue même lors de sa sortie, le 7 juillet 1972.

The Harder They Come est le premier long métrage entièrement jamaïcain. Il a joué Jimmy Falaise, qui était presque un prototype pour Bob Marley au début des années 70 : une star du reggae qui a écrit ses propres chansons et a été commercialisée comme un talent sérieux à une époque où la musique jamaïcaine était considérée comme un simple carburant de danse pour adolescents par les critiques britanniques et la plupart des DJ. Le film mettait également en vedette les Maytals (également présents sur cette bande originale) et, en un clin d’œil et vous le manquerez, le producteur Leslie Kong, qui a supervisé la majorité du disque. Kong était le hotshot commercial du reggae de la fin des années 60/début des années 70, avec un catalogue de succès à son actif de The Pioneers, The Maytals, The Melodians, et plus encore. Il avait d’abord mis Jimmy Cliff sur disque pour lancer sa maison de disques, et cet album était la consolidation d’années de travail pour les deux hommes : regardez, c’est le chemin parcouru.

Cliff livre “You Can Get It If You Really Want”, la chanson titre granuleuse, le doux “Sitting In Limbo” et la chanson largement considérée comme son chef-d’œuvre, “Many Rivers To Cross” – toujours une ballade émouvante toutes ces années plus tard. Les Maytal proposent “Sweet And Dandy”, une histoire de célébrations de mariage, et “Pressure Drop”, un autre classique publié par article. Desmond Dekker, la plus grande star internationale de Kong, n’a qu’un seul morceau, le bouillant « 007 », déjà vieux de cinq ans à la sortie de l’album, mais son commentaire grossier convenait au film, tout comme « Johnny Too Bad » des Slickers, l’un des les quelques morceaux de la bande originale de The Harder They Come non produits par Kong, mais utilisant le même studio et le même groupe. L’autre chanson douce et réfléchie de l’album est « Rivers Of Babylon » des Melodians ; les pauvres âmes qui ne connaissent que la version Boney M seront surpris par sa piété sincère et émouvante. Un soupçon d’avenir du reggae est venu avec l’aimable autorisation de “Draw Your Brakes” de Scotty, un morceau de DJ produit par Derrick Harriott.

Il ne fallut pas longtemps avant que le boom des racines ne donne à cette musique un aspect rétro – du moins en Jamaïque. Le film représentait le pic de célébrité de Jimmy Cliff, tandis que Kong, hélas, n’a jamais été capable de faire entrer son son dans l’ère skanky du reggae, dominée par les racines, la musique de DJ et le rastafarisme : il a eu une crise cardiaque fatale avant la sortie du film.

Sa bande-son, cependant, témoigne de son art et de son talent, ainsi que de l’ère du reggae qui était déjà en train de passer au moment où The Harder They Come est sorti sur les écrans. Mais cette musique était irrépressible : le disque vous soulève et vous fait danser ; sa marque de reggae dure et chaleureuse ne tombera jamais.

