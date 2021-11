La bande originale officielle de la ‘Licorice Pizza’ de Paul Thomas Anderson arrive

Maintenant que le dernier film de Paul Thomas Anderson Pizza à la réglisse a frappé certains cinémas avant une sortie généralisée le 25 décembre, la bande originale officielle du film a atterri en streaming. La capsule de 20 titres arrive via Republic Records.

Licorice Pizza (bande originale du film) présente des apparitions de plus de deux douzaines d’artistes dont Bing Crosby, Buddy Collette, Chris Norman, Chuck Berry, David Bowie, James Gang, Jonny Greenwood, Nina Simone, Paul Mccartney, Taj Mahal, The Andrews Sisters, The Doors, Wings, Steve Miller Band, Sonny & Cher, Suzi Quatro, Mason Williams, Gordon Lightfoot, Donovan, Clarence Carter et plus encore. L’extraordinaire gamme d’invités est un clin d’œil au décor du film des années 1970.

Le guitariste et claviériste de Radiohead, Greenwood a dirigé la chanson titre instrumentale du film. Le musicien a composé un certain nombre de films d’Anderson, dont There Will Be Blood, Inherent Vice et The Master. Plus récemment, Greenwood a fourni la partition et la bande originale de Pablo Larraín Spencer, en regardant de près l’état d’esprit de la défunte princesse Diana un week-end de Noël dans les jours qui ont précédé la fin de son mariage avec le prince Charles.

Licorice Pizza est un film de passage à l’âge adulte qui se déroule dans la vallée de San Fernando. Il étoiles HAIM soeur Alana Haim ainsi que Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper et Benny Safdie.

La bande originale du film sera disponible en vinyle via un premier pressage en édition limitée le 10 décembre avec un vinyle rouge spécial disponible uniquement dans les magasins de disques indépendants. Le titre Licorice Pizza lui-même vient d’une référence musicale.

« Après plusieurs mois à me cogner la tête contre le mur à essayer de trouver le nom de ce film, j’ai conclu que ces deux mots poussés ensemble me rappelaient le plus mon enfance », a déclaré Anderson à Variety.

«En grandissant, il y avait une chaîne de magasins de disques en Californie du Sud appelée Licorice Pizza. Cela semblait être un fourre-tout pour le sentiment du film. Je suppose que si vous n’avez aucune référence au magasin, ce sont deux grands mots qui vont bien ensemble et qui capturent peut-être une ambiance.

Diffusez ou achetez Licorice Pizza (bande originale du film officiel).