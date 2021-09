La bande-son de FIFA 22 est la plus grande jamais créée, avec plus de 120 chansons incluses

in

EA Sports a révélé le FIFA 22 bande originale, se vantant que le jeu de cette année présente la plus grande collection de musique de la série, avec un nombre sans précédent de 122 chansons représentant 27 nations.

“La bande originale principale de cette année propose 52 nouvelles pistes – une collection couvrant tous les genres de rythmes audacieux et inspirants d’artistes comme Glass Animals, Polo & Pan, Bakar, CHVRCHES et plus encore”, indique un communiqué de presse d’EA.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“FIFA 22 présentera également la musique de certains des nouveaux arrivants les plus en vue au monde tels que le chanteur new-yorkais Casper Caan, les alt-rockers australiens Bloodmoon, le phénomène vocal brésilien CAIO PRADO et la chanteuse soul londonienne Hope Tala.”

Du côté de Volta Football, l’ambiance est un peu différente; les 70 chansons dédiées à ce côté du jeu offrent un mélange de hip-hop, de grime, d’électronique et de genres de musique plus larges que ceux que vous trouverez dans le côté plus grand public de FIFA 22.

« Son ambiance souterraine granuleuse peut être ressentie dans les baskets qui sabordent sur un terrain en terre battue ou sur un terrain de jeu en béton chaud », explique EA. “Partout où les joueurs peuvent exprimer leur style individuel, la bande-son sera le soulignement amplifié de toute l’action.”

Certains artistes ne se contentent pas non plus de mettre leur musique dans le jeu ; Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA et DJ Snake ont tous de nouveaux kits FUT exclusifs qu’ils ont également conçus dans le jeu.

Vous pouvez écouter la bande originale complète dès maintenant sur Spotify, Deezer et Apple Music.

L’annonce de la bande originale fait suite à la couverture révélée par EA qui a fait ses débuts en juillet, ainsi qu’à l’annonce de la date de sortie du jeu le 1er octobre et du nouveau système d’animation Hypermotion.

FIFA 22 devrait sortir le 1er octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch (ancien). Le jeu est à 70$ sur les nouvelles consoles