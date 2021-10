La bande-son pour la première fois

Il y a quarante ans, la NBA était un codex de basket-ball fantastique qui se profilait dans une dimension lointaine, presque inconnue. Un mélange de science-fiction et d’hagiographie qui nous sont parvenus à travers des publications et des transmissions orales de ceux qui pouvaient s’y rendre ou regarder des matchs dans une base militaire. Ramón Trecet a été le premier traducteur et diffuseur pour tous les publics de cette entéléchie devenue mode jeune et académique par la doublure des dossiers. Trecet-le Il a mis la voix et la narration, la bande originale de la première fois.

Nené Manfugás est considéré comme le premier sonero de Cuba. C’était un ménestrel bohème qui, à la fin du XIXe siècle, apporta ses chansons et ses refrains des montagnes de Baracoa à la civilisation de Santiago. Il a connu une grande explosion de popularité et il l’a fait en utilisant un nouvel instrument, une sorte de guitare à trois cordes seulement. Un siècle plus tard, son petit-neveu Andrés Montes est chargé de promouvoir la NBA pour le public prétendument exigeant et élitiste de la télévision payante en Espagne. Et il est descendu des montagnes complexes du journalisme sportif pour devenir sophistiqué et sophistiqué sur Canal +. Il a été proposé de faire de la NBA un plaisir proche et familier, également basé sur des refrains, des tours verbaux, des surnoms et des trovas. Un style populaire avec l’esthétique du Golden Mile dans le quartier de Salamanca. Tout pour faire d’un produit apparemment minoritaire et étranger notre pain quotidien. Avec son histoire, il nous a fait asseoir pour manger tous les jours dans un restaurant de luxe.