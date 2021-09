La banlieue de Stockport, Cheadle Heath, secouée par des « gangs en noir » – les résidents « se sentent tellement en danger » | Royaume-Uni | Nouvelles

Une banlieue en grande partie résidentielle, Cheadle Heath, a été le théâtre d’une série d’incidents au cours de l’été qui ont laissé les propriétaires inquiets pour leur sécurité. Le quartier calme, situé à seulement trois kilomètres à l’ouest du centre-ville, a été l’épicentre d’une série d’activités liées à la criminalité, et les résidents font appel au maire du Grand Manchester pour faire part de leurs préoccupations.

Les résidents et les conseillers locaux ont fait appel à Andy Burnham pour l’exhorter à maîtriser la criminalité et les comportements antisociaux dans la région.

Les représentants d’Edgeley et de Cheadle Heath ont adressé une lettre ouverte à M. Burnham décrivant leurs préoccupations concernant le “niveau actuel de criminalité et de désordre”.

Au cours de l’été, les zones ont été ravagées par une augmentation des signalements de cambriolages et de délits automobiles – ainsi que par des problèmes persistants avec les vélos tout-terrain, et les conseillers disent qu’ils sont de plus en plus ” frustrés ” en raison de ” la mauvaise communication de la police du Grand Manchester ” (BPF).

La région de Cheadle Heath a été touchée, car ces dernières semaines, un homme de 40 ans a été poignardé à Birchfield Road, tandis qu’au coin de la rue – à Sherborne Road – un adolescent a été violemment agressé par un gang de jeunes.

Les résidents qui ont parlé à Manchester Evening News ont exprimé leur inquiétude quant au manque de sécurité qu’ils ressentent, affirmant qu’il y a eu un manque de présence policière à la suite des incidents également, ce qui alimente ses inquiétudes.

Brian Lund, qui vit sur Elm Road South, près de Sherborne Road, a déclaré au point de vente: «Je conviens qu’il faut faire plus – eh bien, quelque chose doit être fait, quelque chose serait bien.

“Récemment, il y a eu un assaut au bout de cette route [Sherborne Road] et un coup de couteau dans le coin [Birchfield Road] – beaucoup de voitures entaillées, beaucoup de voitures volées.

« Vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, vous ne voyez aucun policier. »

