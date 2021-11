La bannière Genshin Impact ramène Hu Tao et Thoma

Les bannières Moment of Bloom et Epitome Invocation ont atterri aujourd’hui dans Genshin Impact contenant à la fois des personnages rares passionnants et de nouvelles armes à ramasser pour les joueurs. La star du spectacle cette fois-ci est Hu Tao, directeur du salon funéraire Wangshen, qui n’est plus disponible dans les bannières depuis mars. Aux côtés de Hu Tao vient Thoma, un personnage principal de l’histoire d’Inazuma et faisant sa première apparition dans un événement de bannière. Pour ceux qui ont appris à aimer Thoma au cours de leurs voyages, c’est la première occasion de les obtenir.

Ce n’est pas tout! Les personnages secondaires Diona et Sayu font également un retour avec des chances de chute accrues dans la bannière Moment of Bloom, donc si vous les avez manqués lors d’un événement précédent, vous avez une autre chance de les ajouter à votre collection.

Ne craignez pas la bannière d’armes cette fois-ci, car elle contient de brillantes armes 5 étoiles pour une gamme de personnages. L’arme d’hast 5 étoiles Staff of Homa est une arme brillante pour des armes comme Hu Tao, Xiao et Rosaria. D’un autre côté, Elegy for the End est une très bonne arme de soutien pour les personnages à distance comme Amber et Venti qui excellent dans le soutien de vos principaux personnages DPS.

Les autres armes présentées sont toutes des armes de soutien décentes grâce à des statistiques de recharge d’énergie élevées, donc si vous cherchez à améliorer légèrement les performances de vos personnages de soutien préférés, cela peut valoir la peine de faire quelques vœux sur cette bannière.

Vous n’avez que 20 jours – jusqu’au 23 novembre – pour obtenir les personnages et les armes que vous voulez, alors n’attendez pas s’il y a quelque chose en vedette dans l’événement qui vous attend. Ne cassez pas votre tirelire, s’il vous plait ?

Si vous voulez en savoir plus sur la bonté de Genshin Impact, nous avons un guide sur l’événement Web BBQ en cours, ainsi que des constructions de personnages telles que cette merveilleuse construction Sayu!